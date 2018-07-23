Рецепты здоровья: кориандр при ангине и простуде

Кориандр — довольно распространенная пряновкусовая и пряноароматическая культура, используемая не только в кулинарии, но и в народной медицине. Для лечебных целей чаще применяются семена кориандра, реже — молодые листья.

У кориандра в качестве целебного сырья используются семена и листья

Кориандр обычно рекомендуется для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и нормализации пищеварения (см.подборку Рецепты здоровья: семена кориандра для нормализации пищеварения), но может успешно применяться также при лечении простудных заболеваний и ангины, чему способствует его отхаркивающее и антисептическое действие. Противопоказания к применению препаратов кориандра: тромбофлебит, склонность к образованию тромбов, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, тяжелые сердечно-сосудистые и почечные заболевания. Также следует воздержаться от лечения кориандром после инфаркта, при беременности и кормлении грудью.

Чай из кориандра при простуде

1 ст.ложку свежей измельченной зелени залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 1 часа, процедить. Выпить теплым, добавив лимон и мед по вкусу. Пить 2-4 раза в день до выздоровления.

Настой кориандра для полосканий при ангине и хроническом тонзиллите

1 ч.ложку свежей измельченной зелени залить 1 стаканом кипятка, укутать, настаивать в течение получаса, процедить. Полоскать горло теплым настоем несколько раз в день.

Настой семян кориандра для полосканий при простудных заболеваниях

1 ч.ложку семян залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 2 часов, процедить. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 1/3 стакана. Это средство также способствует улучшению пищеварения, помогает при метеоризме. Кроме того, при простудных заболеваниях, кашле применяют масло и вино с семенами кориандра. Рецепты — по ссылке. Масло используют для ингаляций при кашле: 2-3 капли масла добавить в горячую воду, дышать паром в течение 3-5 минут. Делать ингаляции следует 3-4 раза в день до выздоровления. Вино при простудных заболеваниях принимать 2 раза в день во время еды по 50 мл. Возможно, вам также будут интересны публикации:

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