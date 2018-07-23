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«Антистресс» для горожан: армянские травы полюбили в России
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«Антистресс» для горожан: армянские травы полюбили в России 

Мир24 2 часа назад
В Армении начался сезон сбора лекарственных трав. Страна особенно богата целебными растениями. Из них делают чай, который благодаря своим полезным свойствам востребован и за рубежом, сообщает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.
На высоте около двух тысяч метров над уровнем моря собирают дикорастущий чабрец. Он богат эфирными маслами и множеством витаминов. Поэтому так популярен в медицине, косметологии и кулинарии. Собирают травы обязательно вручную.
«Мы стараемся собирать его, не повреждая корни, иначе в следующем году могут возникнуть проблемы с его сбором. Острым серпом аккуратно срезаем листья, веточки и соцветия», — говорит работница завода по производству чая Кима Арутюнян.
В высокогорье Вайоцдзорской области даже жарким летом погода остается прохладной. Поэтому травы здесь собирают до конца лета.
«В мире наблюдается тенденция к здоровому образу жизни. Поэтому применение целебных растений получило новый темп развития: люди стали чаще пить травяные чаи», — говорит директор завода Мхитар Матевосян.
Собранные в горах травы сушат на заводе. Этот этап длится полдня. Если передержать, они полностью высохнут и потеряют полезные свойства. Дальше сырье просеивают, очищая от пыли, и расфасовывают.
«Польза чабреца в целебном эфирном масле. Для лечения разных недугов обычно используют все части растения, кроме корня», — говорит работница Сиран Степанян.
На заводе производят чай из чабреца, мяты, шиповника, боярышника, зверобоя, липы и ромашки. В последние два года они очень востребованы в России. Производители готовятся выйти на рынки и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Европы.
Есть и свои особенности в том, как заваривать чай.
«Две ложки сушеной травы нужно залить пол-литром кипяченой воды и настоять две-три минуты, чтобы трава раскрыла весь свой вкус», — говорит жительница Вайоцдзорской области Бурастан Степанян.
Такой чай отлично успокаивает нервы и является хорошим антисептиком. Поэтому местные жители особенно рекомендуют пить целебные травы тем, кто живет в городской суете.
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