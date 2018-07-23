Как сохранить урожай яблок — четыре секрета садоводу на вооружение

Хочу предложить вам несколько секретов хранения урожая яблок. Они проверены лично и помогают мне, пережив период заготовок, чуть позже не спеша работать с яблоками.

Вариант 1:

Хранить в ящиках, уложив яблоки не более чем в два слоя. Секрет в укладке яблок плодоножками вниз.

Вариант 2:

Перестилаю яблоки упаковочным материалом. Подсмотрено в магазинах, материал может быть разный:

шелуха гречихи;бумага и газеты;стружка и опилки;чистые листья клена или дуба;сухой мох.

Вариант 3:

Купаю каждый плод в растворе спирта и прополиса (100 г прополиса на 0,5 л спирта). На 100-120 кг яблок 0,5 л спирта. Обсушиваю плоды и укладываю на хранение.

Вариант 4:

Пару раз хранила в простых целлофановых пакетах толщиной 30-40 мк. Туда вместе с яблоками надо уложить ватный диск, смоченный в спирте или уксусе.

Так я храню яблоки как минимум 4 месяца и ем или перерабатываю по мере сил и времени.