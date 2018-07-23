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Почему деформируются плоды томатов?
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Почему деформируются плоды томатов? 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Что не так с моими томатами? Много вот таких уродливых плодов, независимо от сорта.
Вот такие смешные…
Вот такие смешные…
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