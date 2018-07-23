Можно ли употреблять в пищу погрызенные грызунами корнеплоды?

Крыса съела всю мою свеклу. Что не съела, то понадкусывала. Можно ли есть такую свеклу и вообще обгрызенные корнеплоды? Варю в пароварке не меньше 30 мин.

Я в шоке… Клубнику съели мыши полностью! Теперь крысы съели свеклу ((