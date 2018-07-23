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Можно ли употреблять в пищу погрызенные грызунами корнеплоды?
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Можно ли употреблять в пищу погрызенные грызунами корнеплоды?
7dach.ru
2 часа назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Крыса съела всю мою свеклу. Что не съела, то понадкусывала. Можно ли есть такую свеклу и вообще обгрызенные корнеплоды? Варю в пароварке не меньше 30 мин.
Я в шоке… Клубнику съели мыши полностью! Теперь крысы съели свеклу ((
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