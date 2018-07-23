Ресторан Dante kitchen+bar: лучшие завтраки в центре Москвы

В Dante Kitchen+Bar на Кузнецком мосту появилось меню завтраков. Рассказываем, что обязательно нужно попробовать.

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Здесь тебе предложат домашнюю запеканку с муссом из белого шоколада, ягодами и малиновой пудрой, овсянку с пряной грушей и ванилью, ньокки с сыром Таледжио, хрустящим яйцом пашот и соусом песто и, конечно, блюда из яиц: глазунью, пашот, скрэмбл или омлет из трех яиц с ингредиентами на твой выбор. И обязательно закажи десерт (утром можно) из тапиоки на кокосовом молоке с тартаром и сорбетом из манго, ананасом и кокосовыми чипсами.

Кстати, меню завтраков Dante собрано не только из авторских новинок, но и из хитов основного меню. Утром здесь можно будет заказать и салат из хрустящих баклажанов с моцареллой, базиликом и сладким чили соусом, и домашний сыр с ягодами, маринованной тыквой, свеклой и фисташками.

Меню завтраков действует каждое утро с 9:00 до 13:00, а по выходным с 10:00 — до 14.00.

Адрес: ул. Кузнецкий мост, 3 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/restoran-dante-kitchen-bar-luchshie-zavtraki-v-tsentre-moskvy/