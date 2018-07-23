Как в Штирии тыква стала гастрономическим символом и почему

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

Соберетесь в летнее путешествие по австрийской Штирии, особенно в окрестностях ее столицы, старинного Граца, будьте готовы к характерной особенности местного пейзажа — огромным тыквенным полям. Местные жители и в самом деле любят суп-пюре из тыквы, это непременное сезонное блюдо домашней кухни и ресторанных меню. Но самое ценное в уникальной штирийской тыкве вовсе не мякоть, а семена. Они не совсем обычны на вид, очень темные и без привычной оболочки, чистить их не надо. И масло из них получается почти черное с зеленоватым отливом, узнаваемо ароматное с характерными ореховыми тонами, очень густое и вкусное.

Вот это самое масло (на бутылках и бутылочках с ним написано Kürbiskernöl) штирийцы с энтузиазмом и большой фантазией используют практически во всех кулинарных жанрах, от закусок до десертов. Им заправляют разнообразные салаты и супы, в том числе, разумеется, и тыквенный суп-пюре. На нем жарят яичницу, которая кроме дивного аромата приобретает еще и прикольный зеленоватый цвет. Обычный омлет тоже станет вкуснее, если сбрызнуть его этим маслом. И все, что принято готовить на углях, тоже.

Семечкам также нашлось кулинарное применение, иногда неожиданное. Их обжаривают с разными добавками, выходит отличная закуска к пиву и вину. Их же размалывают в крошку и посыпают салаты, супы, горячие блюда и даже мороженое. А если в порцию такого мороженого добавить, вы не поверите, еще и несколько капель тыквенного масла, получится настоящий шедевр!

Сейчас на огромных тыквенных плантациях обильный урожай собирают и перерабатывают современные машины. Зато на небольших приусадебных участках в сезон можно увидеть, как с этим трудоемким делом справлялись раньше, вручную. Здоровенные плоды разрубали пополам капитальными двуручными резаками, после чего тщательно выковыривали драгоценные семена. Вроде бы ничего сложного, но таких плодов может быть и сотня-другая. Затем семена промывали, высушивали и отправляли под пресс.

Путешествуя по Штирии, обязательно наведайтесь в какое-нибудь хозяйство, которое производит знаменитое тыквенное масло. Вдоль дорог там стоят соответствующие указатели, не промахнетесь. Дело не только в том, что непосредственно у производителя сможете прикупить бутылку-другую или даже небольшую канистру дешевле, чем в туристическом магазине региональных деликатесов. В сезон вам с удовольствием покажут весь технологический процесс, там много любопытных деталей. А если повезет, то доверят собственноручно распотрошить здоровенную тыкву и выковырять из нее знаменитые семечки.