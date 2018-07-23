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Жительница Энгельса закладывала свертки с «солью» на могилах кладбищ
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Жительница Энгельса закладывала свертки с «солью» на могилах кладбищ 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Девять с половиной лет тюрьмы за торговлю наркотиками получила 35-летняя женщина, проживающая в Энгельсе Саратовской области. Ранее ее задержали и обнаружили при ней 33 свертка с «солью» (синтетический наркотик) общей массой два грамма. Она намеревалась заложить их в различные тайные закладки для покупателей. В ходе следствия обвиняемая призналась, что ранее в целях сбыта спрятала 11 пакетиков «соли» в тайниках на могилах Старообрядческого и Еврейского кладбищ в Саратове. Кроме того, сбывала наркотики через интернет. Ближайшие девять лет женщине придется провести без любимого занятия.
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