Жительница Энгельса закладывала свертки с «солью» на могилах кладбищ

Девять с половиной лет тюрьмы за торговлю наркотиками получила 35-летняя женщина, проживающая в Энгельсе Саратовской области. Ранее ее задержали и обнаружили при ней 33 свертка с «солью» (синтетический наркотик) общей массой два грамма. Она намеревалась заложить их в различные тайные закладки для покупателей. В ходе следствия обвиняемая призналась, что ранее в целях сбыта спрятала 11 пакетиков «соли» в тайниках на могилах Старообрядческого и Еврейского кладбищ в Саратове. Кроме того, сбывала наркотики через интернет. Ближайшие девять лет женщине придется провести без любимого занятия.