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Ярмарку в Луховицах за шесть дней посетило более 5 тыс. человек
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Ярмарку в Луховицах за шесть дней посетило более 5 тыс. человек 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В городском округе Луховицы Московской области в период с 17 по 22 июля прошла крупнейшая ярмарка «Овощное ассорти», которую посетили свыше 5 тысяч человек, передает РИАМО.
"Ярмарка «Овощное ассорти» пользовалась большим вниманием со стороны жителей и гостей городского округа Луховицы Московской области. Ярмарку посетили более 5 тысяч человек. Лидерами продаж среди овощей и фруктов стали луховицкий огурец, помидоры, молодая свекла, морковь, зелень для засолки", — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Ярмарка располагалась возле дома 4А по Советскому переулку. В ней приняли участие более 100 сельскохозяйственных производителей, каждому из которых организовали специальное торговое место.
В ближайшее время на территории городского округа Луховицы планируется проведение еще двух сезонных тематических ярмарок: «Летний урожай» с 7 по 12 августа и «Запасы на зиму» с 21 по 26 августа.
Всего в июле в Подмосковье планируют провести 237 ярмарок, 50 из которых имеют уникальную тематику, наибольшее их количество пройдет в городском округе Люберцы, Одинцовском и Щелковском районах.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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