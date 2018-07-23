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Еда, от которой желтеют зубы
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Еда, от которой желтеют зубы 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Каждый хочет иметь белоснежную голливудскую улыбку. Но как ее добиться без дорогостоящих походов к стоматологу? На самом деле, довольно просто. Достаточно будет избегать вот этих продуктов.
Цитрусовые, фрукты и томаты содержат слишком много кислоты, которая приводит к желтизне эмали.
То же самое относится и к ягодам. Малина и черника богаты витаминами — отказываться от них не нужно, но прополоскать рот после еды лишним не будет.
Сильнее всего на эмаль воздействует кофе. Содержащийся в тонизирующем напитке танин окрашивает зубы довольно быстро — так же действует и красное вино.
Да и белое вино довольно быстро окрасит эмаль довольно быстро. Стоит в принципе избегать всех продуктов с красителями: спортивные напитки, сладкая содовая — какая-то часть краски впитается в зубы.
В целом, проблему желтизны зубов можно решить обычной чисткой. Помните, что сразу после еды эмаль слишком чувствительна: подождите тридцать минут и тогда все будет в порядке.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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