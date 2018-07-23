Чипсы в микроволновке: вкусно и полезно

Чипсы с многообразием вкусов покорили любителей снеков с «первого хруста». Но тонкие пластинки, приправленные специальными добавками и усилителями вкуса, не входят в число полезных продуктов.

Можно найти компромисс, сделав чипсы в домашних условиях в микроволновке. Рецепты и ингредиенты для полезного заменителя просты и доступны, поэтому справиться с их приготовлением сможет как опытный кулинар, так и начинающая хозяйка.

Быстрые картофельные чипсы

Упрощенный рецепт приготовления классических чипсов в микроволновой печи позволяет избежать отрицательных моментов, выявленных у промышленных конкурентов:

использования ГМО-сырья;

излишней жирности и калорийности продукта;

вредных добавок и консервантов, входящих в состав;

высокой цены за бренд, при небольшой исходной массе.

yandex_ad_1 Правильные чипсы в домашних условиях готовятся просто поэтому в процессе можно задействовать младших помощников — детей.

Ингредиенты:

0,5 кг картофеля;

1–2 ст. л. оливкового масла;

1–2 ч. л. натуральных специй;

соль мелкого помола — по вкусу.

Приготовление:

Вымытый и очищенный картофель нарезать пластинками как можно тоньше. Можно воспользоваться специальным ножом, теркой слайсером или кухонным комбайном для получения прозрачных кружков.

Застелить форму пергаментом, смазать маслом и разложить заготовки из картофеля.

Пересыпать специями и солью.

Готовить не менее 4–5 минут при мощности в 700 Вт. В середине цикла аккуратно перевернуть картофельные слайсы.

Вынуть форму, переложить готовый продукт в миску или бумажный пакет, дать остыть.

Сделать следующие порции по инструкции.

Добавить вкуса натуральным чипсам из картофеля можно разными специями: молотой паприкой, грибным порошком, сушеным чесноком и укропом, смесью из прованских или итальянских трав.

Чипсы из лаваша

Тонкий лаваш, высушенный в микроволновке со специями, может составить здоровую конкуренцию картофельным чипсам.

Ингредиенты:

1 упаковка тонкого лаваша;

2–3 ст. л. оливкового (растительного) масла;

½ ч. л. мелкой соли;

1 ч. л. сухих трав или приправы для картофеля, салата.

Приготовление:

Развернуть листы лаваша, смазать маслом, присыпать солью, специями или травами.

Сложить листы друг на друга, разделить на несколько частей. Порезать треугольниками, квадратами или произвольными кусочками.

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Можно сделать смесь из масла и специй, выложить в нее нарезанные кусочки лаваша и тщательно перемешать.

Уложить в один слой на пергамент, устилающий форму.

Запекать на самой большой мощности 2–3 минуты, при необходимости перевернуть нарезку.

Приготовить таким образом весь заготовленный лаваш.

Любителям сыра можно использовать мелкую стружку из твердых сортов для посыпки горячих чипсов.

yandex_ad_2 Десертные чипсы из яблока с корицей

Сочетания ароматов яблока и корицы возбуждает аппетит. Рецепт легких чипсов из сочного плода в микроволновке в домашних условиях придется по вкусу людям, следящим за своей фигурой и здоровьем.

Ингредиенты:

2–3 плотных яблока;

1 ч. л. молотой корицы.

Приготовление:

Мытые яблоки разрезать пополам, удалить сердцевину.

Порезать ножом или специальными приспособлениями на тонкие пластинки.

Обсыпать порошком корицы яблочные слайсы с двух сторон.

Выложить одним слоем на вращающийся поддон, застеленный пергаментом.

Включить микроволновку на полную мощность и готовить десертные чипсы 3–5 минут.

Готовые снеки в горячем виде будут гибкими, как вяленые яблоки, а при остывании приобретут необходимую прочность и хруст.

Если яблоки кислых сортов можно сделать смесь для посыпки из коричневого сахара и корицы.