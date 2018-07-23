Анна Семенович: «Да, я девушка с аппетитными формами»

Анна , в очередной раз смотрела ваши снимки в Инстаграме. Вы выглядите шикарно. Как поддерживаете форму?

— Спасибо большое за комплимент. Мое главное правило — не запускать. Минимум 40 минут в день я посвящаю работе над фигурой. Иногда через «не могу», но правило есть правило. Недавно мне подарили портативную беговую дорожку, которую можно брать с собой даже на гастроли или отдых. Недавно я сняла очень смешной летний клип на песню «Стори», его уже посмотрело более 2 миллионов человек. На экране много соблазнительных образов. Конечно, хотелось блеснуть в этой работе идеальной фигурой. Вот как раз этот тренажер и стал моим помощником. Возила его в багажнике машины, занималась при каждом удобном случае. Однажды даже вела эфир на радио, шагая по дорожке. Что касается моего рациона, то он довольно простой и понятный. Акцент в питании — на белковую пищу и овощи. Особенно на рыбу, а вот с мясом я веду себя аккуратно. Стараюсь есть его не больше двух раз в неделю. Обязательно раз в день ем легкий суп на овощном или курином бульоне. Если очень хочется сладкого, то съедаю половину кусочка торта. И никаких газированных напитков! Только чистая вода с лимоном, зеленый чай. Если вино, то исключительно сухое. Да, я девушка с аппетитными формами, они мне, а главное мужчинам, нравятся. Но со всем лишним я незамедлительно борюсь.

— Сидели ли вы когда-либо на диете?

— Мне кажется, что про диеты я могу написать уже целую книгу (смеется). Одно время я очень ими увлекалась. Но в конечном итоге стало понятно, что универсальной диеты не существует. Приведу простой пример. Многие мои подруги феноменально худели на гречке. Я же стала прибавлять в весе, когда решила попробовать ее на себе. Всем, кто садится на диету, могу дать совет: делайте это под присмотром специалистов, слушайте себя и свое тело. Просто выработайте для себя правильные пищевые привычки и культуру питания.

— Какую часть вашей жизни занимает спорт?

— Я большое внимание уделяю кардиотренировкам. Дома у меня есть небольшой тренажерный зал — это экономит время. Делаю упражнения на растяжку, практикую комплекс упражнений, который для меня разработал профессор Бубновский, делаю упражнения на специальном большом мяче, приседания. Особое место занимает плавание. Я Рыбы по гороскопу и могу в воде практически жить. По большому счету, в спортивный клуб я хожу именно ради бассейна.

— Вы как-то рассказывали, что быть обладательницей большой груди не так уж и легко: непросто найти купальник и красивое белье. Сейчас ситуация изменилась?

— На днях подружка прислала мне смешную открытку: «Девушки с большой грудью мечтают спать с миллионерами. А на самом деле они просто мечтают поспать на животе» (смеется). Конечно, в этой шутке есть доля правды. Жить с таким «богатством» иногда не очень удобно, покупка купальника — это целая проблема. Если купальник раздельный, то мне приходится покупать две штуки разного размера. Нижняя часть у меня размера S, а вот верх явно больше. Так и приходится «миксовать» из двух комплектов.

— Некоторые девушки — обладательницы большой груди — даже идут на операцию по уменьшению бюста. Вы поддерживаете такую идею или стоит нести свое богатство с гордостью?

— Вы совершенно правы. Если природа наградила, то надо нести это с гордостью. Это нелегко, появляются проблемы со спиной. Мне проще, у меня хороший мышечный спинной каркас благодаря спортивному прошлому. Но я постоянно поддерживаю его специальными упражнениями. Всем девушкам с большой грудью советую обращать на это внимание. В повседневной жизни отдавайте предпочтение белью со специальными широкими перекрестными поддерживающими лямками. Идею с уменьшением груди по собственному желанию не поддерживаю. Только если для этого есть серьезные медицинские показания.

Диетический рататуй от Анны Семенович

Для приготовления любимого блюда певицы вам понадобятся: 1–2 баклажана; 1–2 кабачка; 2–3 помидора; 1 луковица; 1–2 болгарских перца; 2 зубчика чеснока; соль по вкусу; 2–3 ст. ложки оливкового масла; зелень свежая или сухие прованские травы.

Для начала готовим соус: шинкуем луковицу и обжариваем, добавляем в сковороду протертые помидоры и нарезанный на кубики болгарский перец. Тушим, пока соус немного не загустеет. Далее нарезаем на кружочки овощи и складываем их поочередно в форму, после чего поливаем соусом. Смешиваем оливковое масло, соль и рубленый чеснок, поливаем сверху овощи. Посыпаем зеленью или прованскими травами, чтобы было совсем по-французски. Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку. Запекаем при температуре 170° С около часа. Подавать можно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу. А главный кулинарный секрет — готовьте с душой и любовью!