Женщина 19 лет хранила еду, чтобы показать ее вред

Марисса по роду профессии много общается с людьми. У женщины 30-летний стаж работы психотерапевтом и гипнологом. Она часто сталкивается с самыми разнообразными человеческими страхами и зависимости.

Она нашла необычный способ победить одну из таких людских слабостей — обжорство. Многие люди даже не понимают, насколько бесполезна, а то и попросту вредна пища, которую они употребляют.

Чтобы показать это наглядно, Марисса в течение почти 20 лет собирала коробку со сладостями. В ней хранятся самые разнообразные десертные лакомства: печенья, пончики, кексы, конфеты и многое другое. Дело лишь в том, что они пугающе хорошо выглядят спустя столько лет, но визуально их будто пять минут назад с прилавка сняли!

marisapeer.com

Вся еда, приготовленная из органических и природных ингредиентов, через достаточно непродолжительное время начинает активно разлагаться: пища плесневеет, становится очень неаппетитного вида, дурно пахнет. Это естественный процесс.

Куда более жутко выглядит пирожное, которое по сути старше дочери Мариссы, которой, к слову, уже 19 лет, а визуально оно обманчиво аппетитно.

Продукты, которые Марисса любезно складывает в свою коробочку "вредностей", не несут никакой пользы и питательной ценности. Употребляя их, мы портим свое здоровье и больше ничего.

marisapeer.com

Женщина рассказала, что длительное время работает с людьми, которые страдают от лишнего веса. Она предлагает им взять в руки продукты, которые кажутся им наиболее аппетитными. Когда кто-то берет в руки сладости из "особой коробки", то женщина рассказывает людям, как давно на самом деле они лежат и что такую еду можно употреблять с огромной осторожностью. Это один из трюков, благодаря которому Марисса может наглядно показать, насколько на самом деле полезен или вреден тот или иной продукт.