Рецепт дня: Компот на зиму из малины с листьями черной смородины

Невероятно ароматный, красивого рубинового цвета компот, закатанный в баночки, позволит вам в дождливые осенние или морозные зимние дни вернуться в жаркое лето. Приготовьте непременно, потом благодарить будете. Готовить компот будем способом двойной заливки — так ягоды останутся целее, а напиток будет ароматнее.

Что потребуется:

3 л воды

600 г малины

15 листьев черной смородины

300 г сахара

1. Одну большую трехлитровую банку или три литровых простерилизуйте. Подготовьте крышки.

2. Ягоды переберите, вымойте. Хорошенько промойте листья смородины под проточной водой.

3. Малину и смородиновые листья положите в банку (или распределите в равных пропорциях по трем банкам).

4. Вскипятите 3 л воды, залейте крутым кипятком подготовленные емкости с ягодами, закройте крышками и оставьте на 10–15 минут.

5. Слейте настоявшийся напиток в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на огонь (листья и ягоды пусть останутся в банках).

6. Доведите сироп до кипения, уменьшите огонь, поварите пару минут до полного растворения сахара.

7. Вылейте компот назад в банки, укупорите, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.