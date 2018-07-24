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Рецепт дня: Компот на зиму из малины с листьями черной смородины
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Рецепт дня: Компот на зиму из малины с листьями черной смородины 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Невероятно ароматный, красивого рубинового цвета компот, закатанный в баночки, позволит вам в дождливые осенние или морозные зимние дни вернуться в жаркое лето. Приготовьте непременно, потом благодарить будете. Готовить компот будем способом двойной заливки — так ягоды останутся целее, а напиток будет ароматнее.
Что потребуется:
3 л воды
600 г малины
15 листьев черной смородины
300 г сахара
1. Одну большую трехлитровую банку или три литровых простерилизуйте. Подготовьте крышки.
2. Ягоды переберите, вымойте. Хорошенько промойте листья смородины под проточной водой.
3. Малину и смородиновые листья положите в банку (или распределите в равных пропорциях по трем банкам).
4. Вскипятите 3 л воды, залейте крутым кипятком подготовленные емкости с ягодами, закройте крышками и оставьте на 10–15 минут.
5. Слейте настоявшийся напиток в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на огонь (листья и ягоды пусть останутся в банках).
6. Доведите сироп до кипения, уменьшите огонь, поварите пару минут до полного растворения сахара.
7. Вылейте компот назад в банки, укупорите, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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