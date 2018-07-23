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Рецепт дня: Летний малиновый ликер
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Рецепт дня: Летний малиновый ликер 

ИД «Собеседник» 43 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Домашний ликер на малине выходит не только невероятно красивым, но и очень ароматным и вкусным. Крепость его в итоге невысока — около 15 градусов, чуть больше, чем в сухом вине. Буквально пары глоточков хватает, чтобы перенестись из зимы в счастливые летние денечки.
Что потребуется:
300 г малины
250 г водки
100 г воды
150 г сахара
половина лимона
1. Вымытые ягоды сложите в стеклянную литровую банку, залейте водкой, закройте крышкой, уберите в темное место и оставьте на пять дней.
2. В течение этого срока каждый день пару раз встряхивайте банку, чтобы малина интенсивнее отдавала свой цвет и аромат.
3. Настоянную на ягодах водку процедите и перелейте в бутылку.
4. Оставшиеся ягоды засыпьте сахарным песком и снова уберите в темное место еще на два дня, периодически встряхивая банку.
5. Слейте образовавшийся сироп, соедините его с водочным настоем.
Ягоды залейте 100 г воды, встряхните несколько раз, чтобы смыть с ягод остатки сахарного сиропа. Ягоды можно выбросить, они уже отдали весь свой вкус и аромат, а малиновую водичку перелить к ликеру. Добавьте сок лимона, чтобы усилить вкус и добавить приятную кислинку, перелейте в красивую бутылку — и можно наслаждаться. По чуть-чуть! Сахарный сироп переливаем к малиновому настою.
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