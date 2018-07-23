Рецепт дня: Летний малиновый ликер

Домашний ликер на малине выходит не только невероятно красивым, но и очень ароматным и вкусным. Крепость его в итоге невысока — около 15 градусов, чуть больше, чем в сухом вине. Буквально пары глоточков хватает, чтобы перенестись из зимы в счастливые летние денечки.

Что потребуется:

300 г малины

250 г водки

100 г воды

150 г сахара

половина лимона

1. Вымытые ягоды сложите в стеклянную литровую банку, залейте водкой, закройте крышкой, уберите в темное место и оставьте на пять дней.

2. В течение этого срока каждый день пару раз встряхивайте банку, чтобы малина интенсивнее отдавала свой цвет и аромат.

3. Настоянную на ягодах водку процедите и перелейте в бутылку.

4. Оставшиеся ягоды засыпьте сахарным песком и снова уберите в темное место еще на два дня, периодически встряхивая банку.

5. Слейте образовавшийся сироп, соедините его с водочным настоем.

Ягоды залейте 100 г воды, встряхните несколько раз, чтобы смыть с ягод остатки сахарного сиропа. Ягоды можно выбросить, они уже отдали весь свой вкус и аромат, а малиновую водичку перелить к ликеру. Добавьте сок лимона, чтобы усилить вкус и добавить приятную кислинку, перелейте в красивую бутылку — и можно наслаждаться. По чуть-чуть! Сахарный сироп переливаем к малиновому настою.