Печеный картофель с грибами: вкуснейшее блюдо из картошки

В сочетании с начинками печеный картофель из походного блюда превращается в оригинальный гарнир. Чем именно дополнить картофель — подскажут ваши вкусовые предпочтения. Стопроцентно беспроигрышный вариант — травы и грибы.

Ингредиенты:

8 шт. картофеля 1/2 чашки рапсового масла 2 ст.л. сливочного масла 1.8 кг. смешанных лесных грибов 1 шт. белого лука, мелко нарезать 4 шт. зубчик чеснока, измельчить 240 мл. сухого белого вина 240 мл. мясного бульона 1 ст.л. нарезанного эстрагона 1 ст.л. нарезанного тимьяна Соль и свежемолотый перец по вкусу

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 220 °C. Проткнуть картофель вилкой и смазать маслом. Выпекать около 1 часа (в зависимости от размера клубнй) или до мягкости.

2. Между тем в большой сковороде растопить сливочное масло с рапсовым маслом. Добавить грибы, приправить солью и перцем. Обжарить на сильном огне, помешивая, до мягкости, 20 минут. Добавить лук и чеснок и готовить, помешивая, пока грибы не приобретут золотистый цвет, 8 минут. Влить вино и варить, пока оно не выпарится. Добавить бульон, эстрагон и тимьян, довести до кипения. Приправить солью и перцем.

3. Разрезать картофель вдоль, вынуть частично мякоть. Приправить солью и начинить грибным рагу.