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Гречаники с мясом
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Гречаники с мясом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Гречаники с мясом — традиционное блюдо украинской кухни, одна из его самых распространенных вариаций. Оно обязательно понравится вашим детям.
Ингредиенты
Гречка (вареная) 1,5-2 стакана
мясной фарш 500-800 г  яйца 2 шт  лук 1 шт  морковь 1 шт  хлеб 2-3 ломтика
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Вареную гречку смешайте с фаршем.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняУкраинская
Измельченный лук и крупно натертую морковь обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к смеси фарша и гречки и перемешайте.
Хлеб замочите в бульоне или воде. Затем измельчите и добавьте к фаршу. Затем добавьте яйца, соль и перец. Можно добавить измельченную зелень или любые пряности. Тщательно перемешайте.
Из полученной смеси сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в муке и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Кроме того, гречаники можно приготовить в духовке. Для этого выложите их на застеленный бумагой противень и запекайте при температуре 180-200 градусов до образования золотистой корочки.
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