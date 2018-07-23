Гречаники с мясом — традиционное блюдо украинской кухни, одна из его самых распространенных вариаций. Оно обязательно понравится вашим детям.
Ингредиенты
Гречка (вареная) 1,5-2 стакана
мясной фарш 500-800 г яйца 2 шт лук 1 шт морковь 1 шт хлеб 2-3 ломтика
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Вареную гречку смешайте с фаршем.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняУкраинская
Измельченный лук и крупно натертую морковь обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к смеси фарша и гречки и перемешайте.
Хлеб замочите в бульоне или воде. Затем измельчите и добавьте к фаршу. Затем добавьте яйца, соль и перец. Можно добавить измельченную зелень или любые пряности. Тщательно перемешайте.
Из полученной смеси сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в муке и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Кроме того, гречаники можно приготовить в духовке. Для этого выложите их на застеленный бумагой противень и запекайте при температуре 180-200 градусов до образования золотистой корочки.