Ещё
В библиотеке на Ленинградском шоссе состоится кулинарный мастер-класс
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке на Ленинградском шоссе состоится кулинарный мастер-класс 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На базе библиотеки № 22 имени Л. А. Кассиля поговорят о полезной и вкусной пище. Встречу проведут в рамках тематических лекториев и кулинарных мастер-классов. Как сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова, гостей ждут в среду, 25 июля.
— Мы будем читать классику, находить истории и рецепты интересных блюд, обсуждать их и обмениваться опытом. И конечно, мы будем готовить и дегустировать все, что получилось, — отметила Евтюхова. — Помимо это, мы придумаем одно новое блюдо и дадим ему литературное название.
Возрастное ограничение: 3+.
Начало в 16.00. Библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 120. Вход свободный. (еп)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Малышей из Молжаниновского познакомили с насекомыми На Ленинградском шоссе провели кулинарный мастер-класс Современное медицинское оборудование установят в одной из детских поликлиник САО
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства9
Женщина 19 лет хранила еду, чтобы показать ее вред6
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле52
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь4
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры17
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение