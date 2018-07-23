В библиотеке на Ленинградском шоссе состоится кулинарный мастер-класс

На базе библиотеки № 22 имени Л. А. Кассиля поговорят о полезной и вкусной пище. Встречу проведут в рамках тематических лекториев и кулинарных мастер-классов. Как сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова, гостей ждут в среду, 25 июля.

— Мы будем читать классику, находить истории и рецепты интересных блюд, обсуждать их и обмениваться опытом. И конечно, мы будем готовить и дегустировать все, что получилось, — отметила Евтюхова. — Помимо это, мы придумаем одно новое блюдо и дадим ему литературное название.

Возрастное ограничение: 3+.

Начало в 16.00. Библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 120. Вход свободный. (еп)