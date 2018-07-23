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Фаршированные яйца с авокадо
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Фаршированные яйца с авокадо 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Простой и изысканный завтрак: яйца с нежной кремовой начинкой и ветчиной.
Ингредиенты
Яйца 8 шт  чеснок 2 зубчика
майонез 2 ст. л.
лимонный сок 2 ст. л.
авокадо 1 шт  петрушка по вкусу
ветчина по вкусу
соль по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Яйца отварите вкрутую и охладите. Очистите и разрежьте яйца пополам вдоль.
Аккуратно выньте из яиц желтки, не повредив белок. Сложите желтки в миску. Добавьте измельченный чеснок, майонез и лимонный сок. Авокадо очистите, нарежьте мякоть кубиками и добавьте к желткам. Добавьте щепотку соли. Тщательно разомните все вилкой в однородную массу. Для этого можно воспользоваться блендером.
Наполните полученной смесью кондитерский мешок и выложите ее в половинки белков. Украсьте яйца кусочками ветчины и посыпьте измельченной петрушкой.
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