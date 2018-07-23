5 рецептов легких кето-десертов

Ты уже знаешь, чем полезна кетогенная диета. Сегодня я покажу, что это еще и очень вкусно. Запасайся стевией и сахарозаменителем, я собрала простые рецепты низкоуглеводных десертов. Здесь есть мороженое, булочки с корицей, коктейль и другие сладости.

1. Малиново-лимонное фруктовое мороженое

Сметана придает этому мороженому нежный сливочный вкус. Самое главное в приготовлении — хорошо процедить смесь перед замораживанием, чтобы избавить ее от семечек малины. Идеальный летний рецепт. Ингредиенты:

100 гр. малины;

сок половины лимона;

¼ чашки кокосового масла;

1 стакан кокосового молока;

¼ стакана сметаны;

¼ стакана густых сливок;

20 капель жидкой стевии.

Приготовление: выложи все ингредиенты в контейнер и взбивай блендером до тех пор, пока малина не смешается с остальными продуктами. Процеди смесь, чтобы избавиться от семечек малины. Это важно, потому что семечки в готовом мороженом будут раздражать язык. Вылей смесь в формы и поставь в морозильную камеру минимум на два часа.

2. Булочки с корицей

Эти булочки можно приготовить заранее, охладить, а потом доставать к завтраку и разогревать в микроволновке. В отличие от классического теста, которое готовится из миндальной муки, в этом рецепте использована кокосовая мука. С ней булочки получаются не такими жирными. Ингредиенты: Тесто:

100 гр. сыра моцарелла;

100 гр. сливочного сыра;

2 яйца;

1 чайная ложка ванилина;

½ чайной ложки жидкой стевии;

¾ чашки кокосовой муки;

¼ чайной ложки соли;

1 столовая ложка разрыхлителя;

Смесь с корицей

½ чашки сливочного масла;

2 чайных ложки корицы.

Глазурь:

3 столовые ложки жирных сливок;

100 граммов сливочного сыра;

1 столовая ложка заменителя сахара;

½ чайной ложки ванилина.

Приготовление: Разогрей духовку до 250 градусов. Смешай моцареллу и сливочный сыр и растопи их в микроволновке либо на плите на слабом огне. Перемешай до однородной массы. Добавь к сыру оставшиеся ингредиенты для теста и хорошо перемешай. Положи тесто на лист пергамента, накрой сверху еще одним листом и раскатай. Нарежь на полоски. Смешай растопленное масло и корицу. Половину смеси намажь на полоски теста. Сверни их и помести на смазанный маслом противень. Оставшуюся смесь наливай на булочки сверху. Выпекай 15-18 минут. Пока булочки в духовке, сделай глазурь. Смешай ингредиенты в блендере. Намажь на горячие булочки.

3. Шоколадный фондан

Фондан нужно есть горячим сразу из печи. Можешь готовить в духовке или в микроволновке. Главное, не передержать его, иначе не получится оставить середину жидкой. Ингредиенты:

2 столовые ложки какао-порошка;

1-2 столовые ложки сахарозаменителя;

1 яйцо;

1 столовая ложка густых сливок;

½ чайной ложки ванилина;

¼ чайной ложки разрыхлителя;

щепотка соли.

Приготовление: Разогрей печь до 200 градусов. Смешай сахарозаменитель и какао. В них не должно оставаться комков. В отдельной миске взбей яйцо. Добавь его, сливки и ванилин к сахарозаменителю с какао. Положи соль и разрыхлитель. Хорошо взбей смесь. Налей в кружку немного растительного масла. Вылей туда тесто и поставь выпекаться на 10-15 минут. Снаружи фондан должен покрыться корочкой, а внутри остаться жидким.

4. Пряное печенье

Чтобы приготовить это низкоуглеводное безглютеновое печенье, тебе понадобится не больше 30 минут. У него чудесный пряный вкус и приятная рассыпчатая консистенция. Ингредиенты:

4 столовые ложки сливочного масла;

1 яйцо;

2 столовые ложки воды;

2,5 чашки миндальной муки;

½ чашки заменителя сахара;

2 чайных ложки молотого имбиря;

1 чайная ложка молотой корицы;

½ чайная ложка мускатного ореха;

1 чайная ложка соды;

¼ чайной ложки соли.

Приготовление: Разогрей духову до 250 градусов. Смешай сливочное масло, яйцо и воду блендером. Добавь сухие ингредиенты и перемешивай блендером на медленной скорости. На противень положи пергаментную бумагу. Выкладывай по две чайные ложки теста. Печенье не будет пышным, но лучше оставить немного места между порциями. Выпекай 12-15 минут, пока верх не подрумянится.

5. Ванильный фраппучино

Это полезная версия фирменного напитка сети кофеен Starbucks . В нем нет кофе, зато много миндального молока. Ингредиенты:

200 мл. несладкого ванильного миндального молока;

3 столовые ложки жирных сливок;

1 стручок ванили или 1 чайная ложка ванилина;

1 чайная ложка жидкой стевии;

взбитые сливки и шоколадная стружка для украшения.

Приготовление: Взбей все ингредиенты, кроме льда, блендером. Добавь лед и смешай еще раз. Укрась сливками и шоколадной стружкой.

А что ты слышала о кетогенном питании?