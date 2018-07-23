5 рецептов легких кето-десертов 

Ты уже знаешь, чем полезна кетогенная диета. Сегодня я покажу, что это еще и очень вкусно. Запасайся стевией и сахарозаменителем, я собрала простые рецепты низкоуглеводных десертов. Здесь есть мороженое, булочки с корицей, коктейль и другие сладости.
1. Малиново-лимонное фруктовое мороженое
Сметана придает этому мороженому нежный сливочный вкус. Самое главное в приготовлении — хорошо процедить смесь перед замораживанием, чтобы избавить ее от семечек малины. Идеальный летний рецепт. Ингредиенты:
100 гр. малины;
сок половины лимона;
¼ чашки кокосового масла;
1 стакан кокосового молока;
¼ стакана сметаны;
¼ стакана густых сливок;
20 капель жидкой стевии.
Приготовление: выложи все ингредиенты в контейнер и взбивай блендером до тех пор, пока малина не смешается с остальными продуктами. Процеди смесь, чтобы избавиться от семечек малины. Это важно, потому что семечки в готовом мороженом будут раздражать язык. Вылей смесь в формы и поставь в морозильную камеру минимум на два часа.
2. Булочки с корицей
Эти булочки можно приготовить заранее, охладить, а потом доставать к завтраку и разогревать в микроволновке. В отличие от классического теста, которое готовится из миндальной муки, в этом рецепте использована кокосовая мука. С ней булочки получаются не такими жирными. Ингредиенты: Тесто:
100 гр. сыра моцарелла;
100 гр. сливочного сыра;
2 яйца;
1 чайная ложка ванилина;
½ чайной ложки жидкой стевии;
¾ чашки кокосовой муки;
¼ чайной ложки соли;
1 столовая ложка разрыхлителя;
Смесь с корицей
½ чашки сливочного масла;
2 чайных ложки корицы.
Глазурь:
3 столовые ложки жирных сливок;
100 граммов сливочного сыра;
1 столовая ложка заменителя сахара;
½ чайной ложки ванилина.
Приготовление: Разогрей духовку до 250 градусов. Смешай моцареллу и сливочный сыр и растопи их в микроволновке либо на плите на слабом огне. Перемешай до однородной массы. Добавь к сыру оставшиеся ингредиенты для теста и хорошо перемешай. Положи тесто на лист пергамента, накрой сверху еще одним листом и раскатай. Нарежь на полоски. Смешай растопленное масло и корицу. Половину смеси намажь на полоски теста. Сверни их и помести на смазанный маслом противень. Оставшуюся смесь наливай на булочки сверху. Выпекай 15-18 минут. Пока булочки в духовке, сделай глазурь. Смешай ингредиенты в блендере. Намажь на горячие булочки.
3. Шоколадный фондан
Фондан нужно есть горячим сразу из печи. Можешь готовить в духовке или в микроволновке. Главное, не передержать его, иначе не получится оставить середину жидкой. Ингредиенты:
2 столовые ложки какао-порошка;
1-2 столовые ложки сахарозаменителя;
1 яйцо;
1 столовая ложка густых сливок;
½ чайной ложки ванилина;
¼ чайной ложки разрыхлителя;
щепотка соли.
Приготовление: Разогрей печь до 200 градусов. Смешай сахарозаменитель и какао. В них не должно оставаться комков. В отдельной миске взбей яйцо. Добавь его, сливки и ванилин к сахарозаменителю с какао. Положи соль и разрыхлитель. Хорошо взбей смесь. Налей в кружку немного растительного масла. Вылей туда тесто и поставь выпекаться на 10-15 минут. Снаружи фондан должен покрыться корочкой, а внутри остаться жидким.
4. Пряное печенье
Чтобы приготовить это низкоуглеводное безглютеновое печенье, тебе понадобится не больше 30 минут. У него чудесный пряный вкус и приятная рассыпчатая консистенция. Ингредиенты:
4 столовые ложки сливочного масла;
1 яйцо;
2 столовые ложки воды;
2,5 чашки миндальной муки;
½ чашки заменителя сахара;
2 чайных ложки молотого имбиря;
1 чайная ложка молотой корицы;
½ чайная ложка мускатного ореха;
1 чайная ложка соды;
¼ чайной ложки соли.
Приготовление: Разогрей духову до 250 градусов. Смешай сливочное масло, яйцо и воду блендером. Добавь сухие ингредиенты и перемешивай блендером на медленной скорости. На противень положи пергаментную бумагу. Выкладывай по две чайные ложки теста. Печенье не будет пышным, но лучше оставить немного места между порциями. Выпекай 12-15 минут, пока верх не подрумянится.
5. Ванильный фраппучино
Это полезная версия фирменного напитка сети кофеен Starbucks. В нем нет кофе, зато много миндального молока. Ингредиенты:
200 мл. несладкого ванильного миндального молока;
3 столовые ложки жирных сливок;
1 стручок ванили или 1 чайная ложка ванилина;
1 чайная ложка жидкой стевии;
взбитые сливки и шоколадная стружка для украшения.
Приготовление: Взбей все ингредиенты, кроме льда, блендером. Добавь лед и смешай еще раз. Укрась сливками и шоколадной стружкой.
А что ты слышала о кетогенном питании?