Вареники с капустой

Вареники с капустой — блюдо, которое любят многие из нас. И хотя готовятся они не так уж быстро, результат стоит потраченного времени.

Ингредиенты

Мука 1 кг соль 1 ч. л.

ледяная вода 2 стакана

квашеная капуста 300-400 г лук 2 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления

Муку просейте, добавьте 2 стакана ледяной воды и 1 ч. л. соли. Хорошо вымесите тесто и оставьте его на 30 минут в прохладном месте.

Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская

Тем временем приготовьте начинку. Разогрейте немного масла в сковороде, добавьте измельченный лук и готовьте его на среднем огне в течение 3-5 минут. Половину лука отложите. В сковороду к оставшемуся луку добавьте отжатую капусту. Посолите и поперчите, тушите в течение 15-20 минут. Затем снимите с огня и остудите.

Тесто раскатайте и вырежьте из него кружочки или квадраты (в зависимости от того, к какому способу лепки вы привыкли). Выкладывайте на тесто начинку и тщательно защипывайте края.

Отварите вареники в подсоленной воде, затем посыпьте отложенным жареным луком и подавайте.