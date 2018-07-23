Ещё
Вареники с капустой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вареники с капустой 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Вареники с капустой — блюдо, которое любят многие из нас. И хотя готовятся они не так уж быстро, результат стоит потраченного времени.
Ингредиенты
Мука 1 кг  соль 1 ч. л.
ледяная вода 2 стакана
квашеная капуста 300-400 г  лук 2 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
растительное масло для жарки
Способ приготовления
Муку просейте, добавьте 2 стакана ледяной воды и 1 ч. л. соли. Хорошо вымесите тесто и оставьте его на 30 минут в прохладном месте.
Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская
Тем временем приготовьте начинку. Разогрейте немного масла в сковороде, добавьте измельченный лук и готовьте его на среднем огне в течение 3-5 минут. Половину лука отложите. В сковороду к оставшемуся луку добавьте отжатую капусту. Посолите и поперчите, тушите в течение 15-20 минут. Затем снимите с огня и остудите.
Тесто раскатайте и вырежьте из него кружочки или квадраты (в зависимости от того, к какому способу лепки вы привыкли). Выкладывайте на тесто начинку и тщательно защипывайте края.
Отварите вареники в подсоленной воде, затем посыпьте отложенным жареным луком и подавайте.
Карельские вести: последние новости
Гречаники с мясом Фаршированные яйца с авокадо Шоколадные сконы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства9
Женщина 19 лет хранила еду, чтобы показать ее вред6
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле52
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь4
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры17
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение