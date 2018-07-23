Яичные блинчики

Очень необычный рецепт — микс блинчиков и омлета.

Ингредиенты

Мука 300 г зеленый лук 5-6 стеблей

сахар 1 ч. л.

соль 1 щепотка

черный перец 1 щепотка

вода 270 мл растительное масло 80 мл яйца 8 шт молоко 3 ст. л.

Способ приготовления

Смешайте в миске муку, соль, перец, сахар и измельченный зеленый лук. Добавьте воду и масло, тщательно взбейте венчиком. Оставьте минимум на 30 минут.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте сковороду на среднем огне. Пожарьте тонкие блинчики с двух сторон до золотистого цвета.

Взбейте яйца венчиком с молоком и солью. Снова разогрейте сковороду, влейте в нее немного масла. Влейте 3-4 столовые ложки яичной смеси. Затем очень быстро положите сверху готовый блинчик. Немного поперчите. Жарьте, пока яйца не подрумянятся снизу. Сверните треугольником и снимите со сковороды. Повторите с оставшейся яичной смесью и блинчиками. Подавайте теплыми.