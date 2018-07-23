Яичные блинчики 

Очень необычный рецепт — микс блинчиков и омлета.
Ингредиенты
Мука 300 г зеленый лук 5-6 стеблей
сахар 1 ч. л.
соль 1 щепотка
черный перец 1 щепотка
вода 270 мл растительное масло 80 мл яйца 8 шт молоко 3 ст. л.
Способ приготовления
Смешайте в миске муку, соль, перец, сахар и измельченный зеленый лук. Добавьте воду и масло, тщательно взбейте венчиком. Оставьте минимум на 30 минут.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте сковороду на среднем огне. Пожарьте тонкие блинчики с двух сторон до золотистого цвета.
Взбейте яйца венчиком с молоком и солью. Снова разогрейте сковороду, влейте в нее немного масла. Влейте 3-4 столовые ложки яичной смеси. Затем очень быстро положите сверху готовый блинчик. Немного поперчите. Жарьте, пока яйца не подрумянятся снизу. Сверните треугольником и снимите со сковороды. Повторите с оставшейся яичной смесью и блинчиками. Подавайте теплыми.