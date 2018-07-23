Росстат: Импорт пальмового масла в РФ в январе-мае вырос на 27%

МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Импорт пальмового масла и его фракций в Россию в январе-мае 2018 года вырос на 26,9% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 412 тысяч тонн, следует из материалов Росстата

За май объем импорта составил 77,2 тысячи тонн, что на 29,3% выше, чем в мае прошлого года и на 13,1% выше, чем в апреле 2018 года.

Ввоз в Россию кокосового, пальмоядрового или масла бабассу и их фракций в январе-мае текущего года снизился на 10,1% — до 31,6 тысячи тонн. В мае 2018 года импорт этой продукции составил 8,3 тысячи тонн, что на 21,9% выше, чем в мае 2017 года и на 28,1% выше, чем в апреле 2018 года.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций за пять месяцев вырос в 2,1 раза — до 13,7 тысячи тонн. Поставки продукции в мае текущего года составили 2 тысячи тонн, что на 35,6% выше к уровню мая прошлого года и на 31,6% ниже, чем в апреле 2018 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2017 году увеличился на 0,7% по сравнению с 2016 годом — до 891 тысячи тонн. В июле 2018 года вступили в силу поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции. Теперь производители молочной продукции обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира.