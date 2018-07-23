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«Гавайская» пицца
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«Гавайская» пицца 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Пицца с ветчиной, ананасами и помидорами.
Ингредиенты
Основа для пиццы 2 шт  помидор 1 шт  консервированный ананас 1 банка
моцарелла 300 г  ветчина 200 г  томатный соус 200 мл  соль по вкусу
черный перец по вкусу
сушеный базилик по вкусу
орегано по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Основы для пиццы хорошо смажьте томатным соусом. Посолите, поперчите, посыпьте базиликом и орегано.
Ветчину нарежьте тонкими полосками, помидор — тонкими кружочками. Сыр натрите на крупной терке. С ананасов тщательно слейте жидкость.
Выложите ананасы на основы для пиццы. Сверху разложите ветчину и ломтики помидора. Посыпьте сыром. Запекайте в течение 15-25 минут.
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