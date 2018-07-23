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Сэндвич из лаваша с индейкой
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Сэндвич из лаваша с индейкой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Очень простой и вкусный завтрак из лаваша с индейкой, рукколой и грушей.
Ингредиенты
Руккола 1 горсть
лимонный сок 0,5 ч. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
лаваш 1 шт  зернистая горчица 0,5 ч. л.
фета 1 ст. л.
индейка (готовая) 3 ломтика
груша ¼ шт  сушеная клюква 1 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Сложите рукколу в тарелку, полейте лимонным соком, посолите и поперчите, перемешайте.
Лаваш смажьте горчицей и посыпьте раскрошенной фетой. Сверху выложите тонко нарезанную индейку и тонкие ломтики очищенной груши. Выложите рукколу, посыпьте клюквой и сверните рулетиком. Закрепите зубочистками. Разрежьте пополам и подавайте.
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