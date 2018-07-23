Сэндвич из лаваша с индейкой

Очень простой и вкусный завтрак из лаваша с индейкой, рукколой и грушей.

Ингредиенты

Руккола 1 горсть

лимонный сок 0,5 ч. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

лаваш 1 шт зернистая горчица 0,5 ч. л.

фета 1 ст. л.

индейка (готовая) 3 ломтика

груша ¼ шт сушеная клюква 1 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Сложите рукколу в тарелку, полейте лимонным соком, посолите и поперчите, перемешайте.

Лаваш смажьте горчицей и посыпьте раскрошенной фетой. Сверху выложите тонко нарезанную индейку и тонкие ломтики очищенной груши. Выложите рукколу, посыпьте клюквой и сверните рулетиком. Закрепите зубочистками. Разрежьте пополам и подавайте.