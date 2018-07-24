Росстат: Импорт яблок в Россию резко вырос

По мнению президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, импорт будет расти и в ближайшие годы.

По итогам этого года урожай яблок в России может превысить отметку в 900 тысяч тонн

"Ситуация неприятная, но объективная. Отечественные производители, несмотря на все усилия, пока не могут закрыть весь рынок", — отметил он в беседе с «РГ». В частности, в этом году наши производители распродали все запасы уже к февралю. «Все просто: мы в прошлом году произвели около 800 тысяч тонн яблок, тогда как потребление в стране более чем в два раза выше, — поясняет Муханин. — В этом году урожай составит 900 тысяч тонн, но и он не покроет всех потребностей».