Росстат: Импорт яблок в Россию резко вырос 

По мнению президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, импорт будет расти и в ближайшие годы.
По итогам этого года урожай яблок в России может превысить отметку в 900 тысяч тонн
"Ситуация неприятная, но объективная. Отечественные производители, несмотря на все усилия, пока не могут закрыть весь рынок", — отметил он в беседе с «РГ». В частности, в этом году наши производители распродали все запасы уже к февралю. «Все просто: мы в прошлом году произвели около 800 тысяч тонн яблок, тогда как потребление в стране более чем в два раза выше, — поясняет Муханин. — В этом году урожай составит 900 тысяч тонн, но и он не покроет всех потребностей».
Между тем ранее импорт плавно снижался. По данным агентства BusinesStat, с 2013 по 2017 год он упал в два раза: c 1,4 миллиона до 710 тысяч тонн. Во многом благодаря введению контрсанкций — ограничений на ввоз агропродукции (в том числе и яблок) из Евросоюза, США и других стран. Но с прошлого года снова наметился рост объема зарубежных поставок — примерно на три процента к уровню 2016 года, отмечают аналитики агентства.