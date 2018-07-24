Ещё
Росстат: Импорт яблок в Россию резко вырос
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росстат: Импорт яблок в Россию резко вырос 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
По мнению президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, импорт будет расти и в ближайшие годы.
По итогам этого года урожай яблок в России может превысить отметку в 900 тысяч тонн
"Ситуация неприятная, но объективная. Отечественные производители, несмотря на все усилия, пока не могут закрыть весь рынок", — отметил он в беседе с «РГ». В частности, в этом году наши производители распродали все запасы уже к февралю. «Все просто: мы в прошлом году произвели около 800 тысяч тонн яблок, тогда как потребление в стране более чем в два раза выше, — поясняет Муханин. — В этом году урожай составит 900 тысяч тонн, но и он не покроет всех потребностей».
Между тем ранее импорт плавно снижался. По данным агентства BusinesStat, с 2013 по 2017 год он упал в два раза: c 1,4 миллиона до 710 тысяч тонн. Во многом благодаря введению контрсанкций — ограничений на ввоз агропродукции (в том числе и яблок) из Евросоюза, США и других стран. Но с прошлого года снова наметился рост объема зарубежных поставок — примерно на три процента к уровню 2016 года, отмечают аналитики агентства.
Российская Газета: последние новости
Россия почти на треть увеличила ввоз пальмового масла В Роскачестве определили лучший шашлык Производители скрывают правду о детском питании
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные звезды, которые говорят по-русски1
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами2
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо13
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»11
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение