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Лазанья «Четыре сыра»
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Лазанья «Четыре сыра» 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Лазанья с густым томатно-мясным соусом, творогом, сливочным сыром, моцареллой и пармезаном.
Ингредиенты
Пластины для лазаньи 9-12 шт  свино-говяжий фарш 500 г  томатный соус 1 л  творог 500 г  сливочный сыр 250 г  моцарелла 400 г  пармезан 60 г  лук 1 шт  чеснок 4 зубчика
яйца 2 шт  оливковое масло 1 ст. л.
сушеный базилик 1 ч. л.
сушеная петрушка 1 ч. л.
орегано 1 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Отварите пластины для лазаньи согласно инструкциям на упаковке.
Тем временем разогрейте оливковое масло в большой сковороде. Потушите нарезанный кубиками лук до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще пару минут.
Добавьте фарш и сушеные травы. Хорошо перемешивая и не давая фаршу слипаться, обжарьте его до коричневого цвета. Затем слейте образовавшийся жир. Добавьте в фарш томатный соус, оставив 250 мл для смазывания формы.
В отдельной емкости смешайте творог, сливочный сыр, половину тертого пармезана, 300 г тертой моцареллы и яйца.
Влейте соус на дно прямоугольной керамической или стеклянной формы для запекания. Сверху выложите 3-4 пластины для лазаньи, затем треть мясного соуса, половину сырной смеси, еще один слой пластин для лазаньи, треть мясного соуса, вторую половину сырной смеси. Повторите с оставшимися пластинами для лазаньи и мясным соусом. Посыпьте оставшейся моцареллой и пармезаном.
Накройте форму фольгой и выпекайте лазанью около 30 минут. Снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут. Перед подачей оставьте на 10 минут.
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