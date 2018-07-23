Лазанья «Четыре сыра»

Лазанья с густым томатно-мясным соусом, творогом, сливочным сыром, моцареллой и пармезаном.

Ингредиенты

Пластины для лазаньи 9-12 шт свино-говяжий фарш 500 г томатный соус 1 л творог 500 г сливочный сыр 250 г моцарелла 400 г пармезан 60 г лук 1 шт чеснок 4 зубчика

яйца 2 шт оливковое масло 1 ст. л.

сушеный базилик 1 ч. л.

сушеная петрушка 1 ч. л.

орегано 1 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Отварите пластины для лазаньи согласно инструкциям на упаковке.

Тем временем разогрейте оливковое масло в большой сковороде. Потушите нарезанный кубиками лук до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще пару минут.

Добавьте фарш и сушеные травы. Хорошо перемешивая и не давая фаршу слипаться, обжарьте его до коричневого цвета. Затем слейте образовавшийся жир. Добавьте в фарш томатный соус, оставив 250 мл для смазывания формы.

В отдельной емкости смешайте творог, сливочный сыр, половину тертого пармезана, 300 г тертой моцареллы и яйца.

Влейте соус на дно прямоугольной керамической или стеклянной формы для запекания. Сверху выложите 3-4 пластины для лазаньи, затем треть мясного соуса, половину сырной смеси, еще один слой пластин для лазаньи, треть мясного соуса, вторую половину сырной смеси. Повторите с оставшимися пластинами для лазаньи и мясным соусом. Посыпьте оставшейся моцареллой и пармезаном.

Накройте форму фольгой и выпекайте лазанью около 30 минут. Снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут. Перед подачей оставьте на 10 минут.