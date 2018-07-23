Омлет с цуккини и зеленью

Вкусный и полезный омлет для завтрака — заряд бодрости и витаминов.

Ингредиенты

Цуккини 200 г зеленый лук 3-4 стебля

базилик (листья) 4 стебля

тимьян (листья) 1 стебель

шпинат 8-10 листьев

зеленый острый перец 1 шт соль по вкусу

яйца 3 шт оливковое масло 1 ст. л.

Способ приготовления

Цуккини хорошо помойте и натрите на крупной терке. Тщательно отожмите всю жидкость.

Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Слегка взбейте яйца и добавьте в них цуккини, мелко нарезанную зелень и соль.

Очень хорошо разогрейте масло в сковороде и вылейте на нее яичную смесь. Жарьте, пока яйца не схватятся по краям. Когда низ омлета будет готов, переверните его и снимите с огня. Подавайте горячим.