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Омлет с цуккини и зеленью
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Омлет с цуккини и зеленью 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Вкусный и полезный омлет для завтрака — заряд бодрости и витаминов.
Ингредиенты
Цуккини 200 г  зеленый лук 3-4 стебля
базилик (листья) 4 стебля
тимьян (листья) 1 стебель
шпинат 8-10 листьев
зеленый острый перец 1 шт  соль по вкусу
яйца 3 шт  оливковое масло 1 ст. л.
Способ приготовления
Цуккини хорошо помойте и натрите на крупной терке. Тщательно отожмите всю жидкость.
Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Слегка взбейте яйца и добавьте в них цуккини, мелко нарезанную зелень и соль.
Очень хорошо разогрейте масло в сковороде и вылейте на нее яичную смесь. Жарьте, пока яйца не схватятся по краям. Когда низ омлета будет готов, переверните его и снимите с огня. Подавайте горячим.
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