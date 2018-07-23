7 художественных книг о еде

Вдохновить на кулинарные подвиги может не только случайно встреченный рецепт, фильм или программа «Смак». Любовный роман разжигает аппетит не хуже хорошего аперитива, а художественная литература даже как-то раз спасла девушку от анорексии. Я собрала для тебя несколько книг о любви к еде. В них ты найдешь рецепты кухонь разных народов, приправленные увлекательным сюжетом. Не рекомендую читать их на голодный желудок.

1. «Открытие колбасы „карри“ — Уве Тимм

Книга начинается с того, что главный герой навещает в доме престарелых Лену Брюкер. Он хочет выяснить, действительно ли она придумала рецепт популярного немецкого блюда колбасы „карри“, она же карривурст. Лена рассказывает историю, которая произошла в Гамбурге в самом конце Второй мировой войны, когда она была сороколетней вдовой. Женщина спрятала в квартире молодого дезертира и влюбилась в него. Когда Германия капитулировала, она продолжала рассказывать парню, что война еще идет, чтобы он не ушел. Лена выдумывает новые истории о победах немцев и кормит возлюбленного овощным супом и желудевым кофе.

Сборник остроумных эссе на кулинарные темы, написанный двумя русскими эмигрантами. В начале каждой главы есть рецепт традиционного колоритного русского блюда. Книга пронизана ностальгией по родине. В ней есть наблюдения о русских людях, жизни и истории страны. Занимательное чтение и полезные рецепты в одном произведении.

3. „Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“ — Фэнни Флэгг

Еще одна увлекательная история от обитательницы дома престарелых. Главная героиня приходит туда навестить нелюбимую свекровь и знакомится с Нинни. Женщина рассказывает о своей жизни в городке Полустанке на Юге Америки. Автор с одинаковым интересом описывает исторические события и маленькие семейные радости жителей Полустанка. Получилась позитивная вдохновляющая книга. В этой подборке она оказалась благодаря аппетитному описанию блюд, которые подавали в местном кафе. В конце книги есть их рецепты, на случай если ты вдохновишься кухней американского Юга.

4. „Пища любви“ — Энтони Капелла

Эту книгу я советую всем, кто уже обожает Италию или только хочет в нее влюбиться. Приехав в Рим, американка Лаура решает, что если с кем и стоит заводить роман в Италии, так это с поваром. Так все и происходит, только отношения развиваются совсем не так, как ожидала главная героиня. В книге есть все, чтобы получить наслаждение от чтения: любовный сюжет, описания уголков Италии и много полезных сведений о традиционной и современной итальянской кухне.

5. „Кулинарная книга моей прабабушки“ — Элизабет Гилберт , Маргарет Ярдли Поттер

В коробке с семейными реликвиями Элизабет нашла поваренную книгу ее прабабушки. В ней Элизабет открыла для себя не только рецепты, но и секреты счастливой жизни и домашнего уюта. Книга погрузит тебя в атмосферу классической американской семьи, где нет ничего важнее комфорта и хорошего изысканного обеда. Здесь ты найдешь много традиционных американских рецептов тех времен, когда фастфуд еще не был главной чертой кухни этой страны.

Геня Гималаева — молодая успешная телеведущая со своим авторским кулинарным шоу. Поклонники в восторге от ее гастрономических открытий. В жизни героини появляется девушка, во всем похожая на Геню, только лучше. Геня чувствует, что двойник крадет ее жизнь, выживает ее отовсюду, и у Гени начинается паника. В книге есть рецепты, красивые описания блюд и бодрый интригующий сюжет. Читается легко, хотя концовка немного обескураживает. Анна Матвеева известна как автор романа „Перевал Дятлова или Тайна девяти“. Она финалист главных российских литературных премий — „Большая книга“ и „Национальный бестселлер“.

7. „Лакомство“ — Мюриэль Барбери

Знаменитый кулинарный критик умирает и в последние дни своей жизни пытается вспомнить, какой вкус был самым главным. Он мысленно возвращается ко всем блюдам, которые ему приходилось пробовать. Каждая дегустация связана с определенным периодом в его жизни: желанной встречей, путешествием или каким-то этапом. Герой перебирает в памяти десятки рецептов с самого детства и до последних лет жизни. В конце ему все же удается вспомнить тот самый вкус, и для читателя это будет неожиданностью.

А какое самое вкусное описание еды ты читала?