Зачем бегуны едят пасту перед забегами? Паста-пати перед забегом

Рассказываем, какую пасту есть, зачем и где найти.

Даже если вы только недавно заинтересовались бегом, то уже наверняка слышали про углеводную загрузку и то, что все бегуны перед забегом ужинают макаронами. Для чего? Насколько калорийны макароны? Почему не что-то другое? Попробуем разобраться.

Зачем есть пасту перед соревнованиями?

Во время длительного бега (длительным считается забег в течение 90-120 минут, в зависимости от физической подготовки атлета) мы расходуем гликоген и запасы жира. Если запасы гликогена исчерпаны и новая пища не поступает, человек чувствует слабость, мышцам тяжело работать, а в итоге — неудовлетворительный результат. Поэтому спортсмены, чтобы избежать такой ситуации на важном соревновании, заранее запасают в организме гликоген.

Почему паста, а не торт?

Если мы стремимся запасти побольше гликогена, а не просто поесть сладкого, то нужно выбирать продукты с низким гликемическим индексом, потому что именно такие углеводы медленнее отдают свою энергию в кровь и откладываются гликогеном в «отсеки», а не жиром под кожу. Продукты с низким гликемическим индексом: большинство овощей и фруктов (но не соков), бобовые, коричневый рис и макароны твердых сортов, особенно слегка недоваренные. Из этого списка продукты без последствий в виде вздутия живота, наиболее сытные и доступные — это макароны. Помимо этого макаронные изделия богаты такими витаминами, как тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота и железо. А если вы боитесь, что паста не пойдёт на пользу, не кладите в тарелку большой кусок сливочного масла или жирный соус.

Сколько пасты съесть?

В 1960 году в Швеции придумали теорию углеводной загрузки. Согласно ей, если во время тренировок организм расходует много гликогена, в дни отдыха и снижения активности тело будет активнее его запасть. Поэтому в течение трёх дней до соревнований атлет переходит на высокоуглеводную диету и снижает физические нагрузки.

Тарелки пасты, например, перед марафоном, конечно, мало. Бегунам на длинные дистанции (более 90 минут) рекомендуют заранее сформировать свою диету из продуктов со сложными углеводами: паста, бурый рис, цельнозерновые батончики и хлебцы, бобовые, овсянка и т.д. Рекомендуемое содержание БЖУ: 60% углеводов, 20-30% белков, 10-20% полезных жиров.

Где и какую пасту есть?

Выбирать пасту можно по своему усмотрению. Если готовите сами, не доводите макароны до готовности, чтобы не повышать их гликемический индекс. Не добавляйте жирные соусы и много масла, если не хотите лишних калорий.

Накануне крупных соревнований организаторы проводят свою паста-вечеринку. Лень готовить — съешьте пасту, стоимость которой входила в цену стартового пакета.

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