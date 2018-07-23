Кабачок многолик

Десятки разных блюд можно легко и быстро приготовить из этого замечательного овоща.

Летние прилавки магазинов и рынков украшают настоящие развалы разнокалиберных кабачков. Ничего такого особого во вкусе или аромате у них нет, но подкупает доступность этого овоща и его универсальность. Все-все-все, что только можно придумать кулинарного, с кабачками реализуемо легко и быстро. Вот хотя бы оригинальные оладушки, вкусные и очень быстрые в приготовлении, а это важно летом, когда у плиты задерживаться совсем не хочется. Нужно всего лишь натереть кабачок на крупной терке, нарубить много разной зелени, все это смешать с яйцом и отправить на хорошо разогретую сухую сковородку. Пропорции здесь рекомендовать сложно, многое зависит от сочности самого кабачка. Иногда в полученную массу добавляют немного сухарной крошки или панировочной смеси, добиваясь таким образом необходимой консистенции.

Если нарезать кабачок поперек, обвалять увесистые кругляши в муке и обжарить, а потом уже на тарелке посыпать свежей зеленью с мелко нарубленным молодым чесноком, не успеете оглянуться, ваши гости сметут все и еще попросят. Надумаете его фаршировать, нарезайте поперек потолще; выбираете центральную часть и получаете место для начинки. Исключительно аппетитной выходит кабачковая запеканка с мясным фаршем, рисом и овощами вроде помидоров и сладкого перца. Для прожорливой компании после долгой прогулки или азартного купания такую запеканку можно и даже нужно перед духовкой посыпать тертым сыром.

Иностранец-цукини с нашим родимым кабачком близкие родственники, но на кухне они далеко не всегда взаимозаменяемы. Впрочем, кое-что из кулинарной жизни цукини можно и позаимствовать. Для этого понадобится совсем молодой кабачок. Его нужно помыть, очистить от кожуры и нарезать вдоль так тонко, как только сможете. Остается выложить эти лепестки на плоское блюдо, сбрызнуть оливковым маслом и винным уксусом и совсем чуть-чуть посыпать смесью сухих пряных трав. Отличная закуска в итальянском стиле готова.