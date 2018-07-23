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Как приготовить правильные щи, если рецептов этого блюда тьма
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Как приготовить правильные щи, если рецептов этого блюда тьма 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Бывают популярные блюда, у которых канонической версии просто нет. Вот наши щи как раз из этого ряда.
Строго говоря, это даже не отдельное блюдо, а большой и интересный кулинарный жанр. Разновидностей всяких щей, с устоявшимися наименованиями и безымянных фамильных версий, действительно очень много. Обязательным ингредиентом здесь является разве что капуста, которую можно считать своеобразным маркером принадлежности. И она, кстати, все-таки должна быть белокочанной, ни с какой другой капустой нормальных щей не сваришь, что бы ни фантазировали на этот счет авангардные ресторанные повара. В таких случаях критерием «правильности» блюда обычно служит его соответствие ситуации, уместность именно такой версии здесь и сейчас. Не случайно в старых московских трактирах можно было выбрать из нескольких вариантов добротных щей.
Планируя украсить свое меню щами, для начала надо определиться, чего мы, собственно говоря, хотим. Понятно, что летом хочется еды легкой и необременительной, так что постный супчик с молодой капустой и сопутствующими овощами пойдет на ура. Но мужской части вашей компании такие веселенькие щи могут показаться немного легкомысленными. Возможно, ситуацию немного поправит сметана. В классической русской кухне встречались щи на рыбном бульоне, в зависимости от социального положения едоков рыба эта могла быть и совсем простецкая, и самых ценных пород. Почему бы не воспользоваться опытом предков? Да и с мясным бульоном тоже ведь возможны варианты. Свиная грудинка и куриные косточки дают здесь совершенно разный результат. А уж кости от копченостей придадут будущим щам абсолютно уникальный вкус и аромат. Важный нюанс: бульон для летних щей не должен быть жирным, скорее крепким, если уж хочется капитальной еды. И не стесняйтесь использовать непривычные, казалось бы, ингредиенты, ту же перловку или грибы.
К вопросу о сытности щей можно подойти и с другой стороны. В старину к ним принято было подавать пироги с разной начинкой. Правда, любые пироги требуют времени и усилий для изготовления, но их наличие в данном случае может решить проблему со вторым обеденным блюдом, которое просто не понадобится, все и так будут сыты после ваших щей с пирогами.
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