Малиново-зефирный десерт «Седьмое небо»

Можно приготовить для романтического ужина или на детский праздник. А можно просто для поднятия настроения.

Украшаем и подаём с хорошим настроением!

Ингредиенты:

печенье — несколько штук;

зефир — 2 шт. ;

питьевые сливки 10% — 200 г;

малина.

Подготовили всё Приготовление:

Готовится совсем не сложно. На две порции берём несколько штук своих любимых печенек, два ванильных зефира, пачку питьевых сливок (200 г) и конечно свежую малинку. Готовить будем в стаканчиках или креманках. Лучше брать прозрачные. В блендере взобьём зефир со сливками. Зефир предварительно немного порезать для удобства. И теперь слоями уложим всё в наши стаканчики.

Собираем блюдо

Поломанное печенье — слой зефирного крема — малина — крем — печенье… И так пока не заполним до краёв. Украшаем на свой вкус: тёртым шоколадом, орешками, ягодами, мармеладом, сахарной посыпкой, листиками мяты.

Заполняем стаканчики

До подачи держим десерт в холодильнике.

До подачи на холод

Получается вкусно, нежно, воздушно и празднично.

Украшаем и подаём с хорошим настроением!