Малиново-зефирный десерт «Седьмое небо» 

Можно приготовить для романтического ужина или на детский праздник. А можно просто для поднятия настроения.
Украшаем и подаём с хорошим настроением!
Ингредиенты:
печенье — несколько штук;
зефир — 2 шт. ;
питьевые сливки 10% — 200 г;
малина.
Подготовили всё Приготовление:
Готовится совсем не сложно. На две порции берём несколько штук своих любимых печенек, два ванильных зефира, пачку питьевых сливок (200 г) и конечно свежую малинку. Готовить будем в стаканчиках или креманках. Лучше брать прозрачные. В блендере взобьём зефир со сливками. Зефир предварительно немного порезать для удобства. И теперь слоями уложим всё в наши стаканчики.
Собираем блюдо
Поломанное печенье — слой зефирного крема — малина — крем — печенье… И так пока не заполним до краёв. Украшаем на свой вкус: тёртым шоколадом, орешками, ягодами, мармеладом, сахарной посыпкой, листиками мяты.
Заполняем стаканчики
До подачи держим десерт в холодильнике.
До подачи на холод
Получается вкусно, нежно, воздушно и празднично.
Украшаем и подаём с хорошим настроением!