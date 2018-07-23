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Сливовый джем с шоколадом — мой коронный рецепт
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Сливовый джем с шоколадом — мой коронный рецепт 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Рецепт этого джема предельно прост, но кто бы ни попробовал его, непременно удивляется и просит баночку с собой:) Наверное, именно это блюдо можно считать моим коронным. Лучше всего получается из чернослива, только чтобы он был не слишком переспелый.
Но в этот раз я сделала первую порцию из обычных слив
Что нужно:сливы — 1 кг;сахар — 800 г;горький шоколад — 250 г.
Приготовление:Из слив удалить косточки, разделить на половинки. Засыпать сахаром, аккуратно перемешать и оставить минимум на 4 часа, а лучше на всю ночь. Утром начинаем варить на среднем огне до закипания, снимаем пенку и переставляем остывать часа на два.
Повторить эту операцию еще раз  Шоколад рубим ножом на кусочки и добавляем к сливам при третьем нагревании. После закипания варить еще 5 минут. В горячем виде разлить по подготовленным банкам, полностью остудить и закрыть крышками.
Такой джем хорош не только к чаю, с ним прекрасно получаются различные пироги, прослойки в тортиках. С разным шоколадом получается и вкус новый, но всегда очень вкусно! Буду рада, если найдутся еще почитатели этого джема:)
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