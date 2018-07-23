Рецепты здоровья: полынь как средство от глистов

Не очень приятную, но довольно важную тему борьбы с кишечными паразитами мы уже затрагивали в подборке Рецепты здоровья: пижма обыкновенная — эффективное глистогонное средство. Однако арсенал природных средств от гельминтоза пижмой не исчерпывается, и сегодня речь пойдет о применении для этой цели полыни горькой.

Трава полыни горькой применяется как средство от глистов

Следует напомнить о противопоказаниях: полынь нельзя применять при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, беременности. Необходимо строго соблюдать дозировку — ее нарушение (как и употребление внутрь препаратов полыни сверх необходимого для лечения срока) способно спровоцировать головокружения, судороги и даже галлюцинации.

Настой полыни от остриц и аскарид

1 ч.ложку сушеной измельченной травы полыни залить 2 стаканами кипятка, укутать, настаивать в течение 2 часов, процедить. Принимать в течение 10 дней по 3 ст.ложки утром натощак и вечером перед сном. При аскаридозе настой полыни используют также для клизм, смешав его с отваром чеснока: измельчить 1 головку чеснока среднего размера (очищенную), залить 1 стаканом воды, довести до кипения, варить на медленном огне в течение 10 минут, процедить, остудить. Добавить 1,5 стакана настоя полыни, перемешать. Делать клизму несколько дней подряд.

Настойка полыни с семенами тыквы

Смешать взятые в равных долях сушеную измельченную траву полыни горькой и измельченные семена тыквы. Наполнить бутылку полученной смесью на 1/3 объема, залить водкой до верха и настаивать в теплом месте (оптимально — на солнце) в течение недели. Процедить, принимать 2 раза в день (за полчаса до обеда и ужина) по 50 мл. Возможно, вам также будет интересно:

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