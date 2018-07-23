Правила употребления вина, которые следует знать каждому

Вино считают одним из наиболее уважаемых напитков в мире, оно радует разнообразием, вкусовыми качествами и даже полезными для здоровья свойствами. Однако далеко не все умеют правильно пить данный вид спиртного, допуская ряд ошибок, влияющих на вкус вина.

Охлаждение

Идеально хранить вино при температуре от 10 до 12 градусов, однако холодильник для этого слишком холодный, а комната — слишком теплая. Лучше всего оставлять напиток в погребе или винном шкафу, на крайний случай подойдет отсек в холодильнике, где хранятся фрукты.

Для правильного охлаждения желательно иметь специальный термометр, который обычно обходится не слишком дорого. Белое и игристые вина охлаждают до 10-12 градусов, для чего напитку достаточно побыть в холодильнике около 3-4 часов. Розовое вино и белое, но с ярким вкусом, лучше подавать при 12-16 градусах, что равносильно 2-3 часам в холодильнике. Красное вино, а также крепленое можно пить при 16-20 градусах, а значит бутылке достаточно побыть в холоде полчаса или час.

Открытие

Игристые вина, как правило, открываются стандартно, а для тех, что имеют классическую пробку, лучше использовать нож сомелье. Он делает процесс более удобным и эффективным. Важно знать, что если вино долго хранится, лучше оставлять его в горизонтальном положении, дабы смачивалась пробка. В противном случае есть риск, что она рассохнется и будет пропускать воздух.

Подготовка

Когда бутылка открыта, следует дать вину немного «отдышаться», чтобы произошел процесс насыщения кислородом. Посредством такого шага просто сбавить резкую танинность вина, либо же позволить его вкусу и аромату удачно раскрыть себя. Для аэрации достаточно, чтобы вино постояло откупоренным полчаса.

Бокалы

Хорошо иметь дома подходящие бокалы, ведь для каждого вида обычно предлагают разную «тару». Дело в том, что она помогает напитку лучше раскрыться. Впрочем, можно обойтись универсальными бокалами или бордо. Обычно наливают в емкость не более 150 мл, единственное исключение — игристое в бокале «флейта».

Хранение

Лучше выпивать вино сразу, чтобы не портить его вкус под воздействием воздуха. Впрочем, напиток можно хранить в холодильнике, но только трое суток с момента, когда откупорили бутылку.]]>