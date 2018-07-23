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Эксперты спрогнозировали рекордный урожай подсолнечника в России
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Эксперты спрогнозировали рекордный урожай подсолнечника в России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Наш прогноз по урожаю подсолнечника в этом году — 11,3 миллиона тонн, и этот показатель может стать рекордным с 2016 года, когда было собрано около 11 миллионов тонн», — заявил в беседе с "Российской газетой" директор аналитического центра компании «СовЭкон» Андрей Сизов. Он напомнил, что в прошлом году урожай составил 10,5 миллиона тонн.
Несмотря на благоприятный прогноз, таможня отмечает резкий — в два с лишним раза — рост импорта подсолнечного масла в страну с начала года. «Рост импорта подсолнечного масла в первом полугодии — это нормальная рыночная ситуация, которая свидетельствует не о его нехватке, а говорит о том, что приобретать его в данный момент времени было выгодно», — считает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Кроме того, по словам экспертов, в основном вырос импорт таких экзотических видов растительных масел, как сафлоровое и хлопковое, так что на ценах для потребителей это никак не отразится.
В среднем цены на подсолнечное масло в стране даже снижаются. Например, в июне этого года килограмм его стоил 98,72 рубля, тогда как в июне прошлого года этот показатель составлял 101,65 рубля.
Растительное масло — основное сырье для производства маргаринов, спредов, майонеза, специальных жиров, которые активно используются в пищевой промышленности. Кроме того, оно широко применяется в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий. Наша страна вполне может обеспечить себя подсолнечным маслом и даже направлять его на экспорт. Если урожай в России будет рекордным и на внешнем рынке ситуация будет неблагоприятна для экспорта (удастся урожай и в других странах), то цены на масличные культуры будут падать.
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