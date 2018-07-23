В Кирове обнаружили инфицированное гриппом мясо индейки

Специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили в кировских магазинах мясо индейки, заражённое вирусом птичьего гриппа.

Вся продукция поступила в наш регион из Ростовской области, сообщили в Управлении ветеринарии по Кировской области.

«Согласно результатам исследований в полуфабрикатах из мяса индейки охлаждённых обнаружен геном вируса гриппа А птиц, а именно в эскалопе из мяса индейки, голени индейки бескостной, фарше из индейки «Отличный», котлете натуральной из индейки, филе грудки индейки, выработанных ООО «Евродон», — пояснили в Управлении.

Вся инфицированная продукция была снята с реализации. Сейчас определяется порядок её уничтожения. Для подтверждения диагноза пробы направлены в Федеральный центр охраны здоровья животных в городе Владимир.

Всего специалисты управления отобрали 10 проб полуфабрикатов из мяса индейки. Мероприятия проводились в целях недопущения распространения заболевания и пресечения оборота зараженной продукции.

Фото — svenskamaltider.se