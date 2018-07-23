Ещё
В Кирове обнаружили инфицированное гриппом мясо индейки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кирове обнаружили инфицированное гриппом мясо индейки 

Vyatka-grad.ru 58 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили в кировских магазинах мясо индейки, заражённое вирусом птичьего гриппа.
Вся продукция поступила в наш регион из Ростовской области, сообщили в Управлении ветеринарии по Кировской области.
«Согласно результатам исследований в полуфабрикатах из мяса индейки охлаждённых обнаружен геном вируса гриппа А птиц, а именно в эскалопе из мяса индейки, голени индейки бескостной, фарше из индейки «Отличный», котлете натуральной из индейки, филе грудки индейки, выработанных ООО «Евродон», — пояснили в Управлении.
Вся инфицированная продукция была снята с реализации. Сейчас определяется порядок её уничтожения. Для подтверждения диагноза пробы направлены в Федеральный центр охраны здоровья животных в городе Владимир.
Всего специалисты управления отобрали 10 проб полуфабрикатов из мяса индейки. Мероприятия проводились в целях недопущения распространения заболевания и пресечения оборота зараженной продукции.
Фото — svenskamaltider.se
Vyatka-grad.ru: последние новости
Голая кировчанка уснула на кладбище, оставив без присмотра свою девятилетнюю дочь В Кильмезском районе полицейские нашли пропавших детей: 5-летняя девочка и ее 6-летний брат ушли в заброшенную деревню В Кирово-Чепецке избили мальчика-инвалида
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле60
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых1
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета1
Настоящие имена знаменитостей
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже180
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение