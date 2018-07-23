Когда злаковые под запретом: вред и польза безглютеновой диеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Крыму растет число поклонников безглютеновой диеты. Ее сторонники не едят продукты из пшеницы, ржи, овса и ячменя. Однако диетолог Ирина Сухарева предупреждает: такие игры с рационом должны быть эпизодическими и проходить под контролем специалистов. В противном случае, можно получить обратный эффект и серьезно навредить здоровью.

"Когда не употребляются продукты, содержащие глютен, нарушается баланс кальция, витаминов B1, B3, железа, фолиевой кислоты. Поэтому при глютеновой диете рекомендуют употреблять поливитамины. Очень часто развивается кандидоз, который тяжело потом поддается лечению. Вред может быть больше, чем польза. Поэтому такая диета должна всегда находиться под контролем диетолога", — отметила специалист.

По ее словам, сторонники отказа от этого белка, могут сбросить 3-4 лишних килограмма за месяц. Но при одном условии: если не будут злоупотреблять сладким.

"Токсины выводятся из организма, так как ограничиваются глютены. Здесь строго прием пищи происходит 4-5 раз в день, а в 18.00 необходимо его прекратить. С другой стороны, нарушается баланс: калорийность по многим параметрам снижена, и люди начинают больше употреблять сахара. В этом случае может быть обратная реакция — увеличение веса", — заметила она.

По словам Сухаревой, чтобы придерживаться безглютеновой диеты, надо убрать из рациона хлеб, торты, тесто, каши из пшеницы, ржи, овса и ячменя, муку, мясные полуфабрикаты: колбасы, сосиски, котлеты и соевые продукты, в которых содержится этот белок. Кроме того, глютен входит в состав конфет, мороженого, готовых утренних завтраков, соусов, супов и фри промышленного производства, пива, чая с добавками и соков.

"В качестве альтернативы сторонники такого питания используют в своем меню овощи, фрукты, ягоды, свежие яйца и мясо, семечки, орехи и бобовые, гречку, кукурузу, лен, пшено, сою, просо и рис. Им также можно есть сливочное и растительное масло, пить натуральное какао, кофе и чай", — добавила диетолог.

Сухарева подчеркнула, что такая диета пожизненно показана людям, которые больны целиакией (отсутствием в кишечнике ферментов, способных расщеплять определенные белки), или имеющим похожие заболевания. Для здорового человека долгий отказ от пищи, содержащей глютен, противопоказан.