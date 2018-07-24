Кулинарное путешествие: обед с английским акцентом

Английская кулинария — особенная и абсурдная. Чем больше в нее углубляешься, тем «все страннее становится», как говорила Алиса в известной книге Льюиса Кэрролла . Рассказываем о традициях английской кухни и делимся оригинальными рецептами.

Характер и несколько особенностей

Во-первых, простота и незатейливость. Например, бифштекс и ростбиф — слегка недожаренное мясо, на гриле или в духовке. Главное — выбрать правильный кусок. Кстати, ростбифу даже посвящена поэма Генри Филдинг, в которой сила и храбрость английских солдат приписываются именно питательным свойствам мяса. Также много блюд готовят из баранины. Например, бараний окорок в соусе с добавлением перца и мяты. К мясным блюдам обычно подают зеленый горошек и смородиновое желе. Мясо птицы запекают в горшочках и дополняют овощами. Словом, все довольно просто и сытно.

Во-вторых, традиционность. Недаром Англию порой называют Европейским Китаем. Рацион современного британца мало изменился со времен Средневековья. Например, из книги шеф-повара Ричарда II известна любовь англичан к мясу, различным видам выпечки и бобовым. Также весьма своеобразный и очень строгий график приема пищи. Главная трапеза дня -это завтрак, плотный и сытный. В меню бекон (обжаренный или копченый), яйца, овсяная каша), обжаренная колбаса, жареная рыба, грибы, фасоль, тосты с маслом и апельсиновым джемом, сок и чай. Далее у англичан есть второй завтрак — lunch (примерно в 12—14 часов), как бы полдник — файв-о-клок и обед — dinner (в 18—20 часов). Ланч включает в себя соки и горячие напитки, дополненные сэндвичами с самыми разными начинками. Такой как бы перекус в обеденный перерыв. Пятичасовой полдник — это чай с кексом, сендвичами, булочками и печеньками. На обед-ужин подают суп-пюре или бульон с гренками или профитролями. А на второе — мясо, дичь, рыба, дополненные несколькими видами гарниров, обязательно с зеленым горошком. На десерт — крамбл или пудинг.

В-третьих, англичане — нация чая. Чай предлагается на все приемы пищи, во всех ситуациях, по поводу и без. Из вин предпочитают десертные. Например, портвейн или шерри могут быть поданы перед едой, а вот поле нее — только портвейн. Любят в Англии пиво и сидр. В-четвертых, колонии органично дополнили английскую кухню индийскими приправами и специями, островными традициями, вкусовыми сочетаниями и предпочтениями. Поэтому мы смело относим к традиционной британской кулинарии карри и чатни. Словом, обед по-английски может быть и ужином с ориентальными мотивами.

Закусываем!

Начнем. На закуску пусть будут яйца по-шотландски. Приготовить это просто. Заранее сварить вкрутую перепелиные яйца, остудить и очистить. Куриный фарш заправить солью, перцем и приправой добавить зелень петрушки. Теперь надо отделить 50 г куриного фарша, сформировать лепешку, в середину положить яйцо и скатать в шарик. Когда все шарики будут готовы, обвалять их в муке, окунуть во взбитое курировать яйцо и панировать в сухарях. Положить на 30 минут в холодильник. Жарить во фритюре около 2 минут, выкладывать на салфетку, чтобы убрать излишки жира. В разогретое масло выкладываем яйца по-шотландски и жарим во фритюре 1,5-2 минуты на среднем огне.

Первое

На первое приготовим карри — блюдо, обязанное названием индийской приправе.

Вам понадобятся:

куриные бедра — 4 шт.

луковицы — 3 шт.

яблоко — 1 шт. ;

консервированные абрикосы — 1 банка (200 г),

рис — 200 г,

сливки — 250 г,

сливочное масло — 50 г.

мука и собственно карри.

Приготовление:

Куриные бедрышки стоит сварить и охладить заранее. Бульон тоже надо оставить. Репчатый лук нарезать полукольцами, яблоко кубиками, абрикосы дольками. Теперь беремся за курицу: отделяем мясо от костей (кожу лучше не использовать), затем нарезаем его небольшими кусочками. Ставим на огонь сковороду, кидаем масло, дожидаемся, пока оно растает. Теперь выкладываем лук, обжариваем до золотистого цвета, следом выкладываем яблоки, обжариваем, затем засыпаем столовую ложку муки и карри по вкусу. Все перемешиваем, заливаем ¾ л воды, немного солим. Закрываем крышкой и тушим в течение 20 минут, пока не разварится яблоко. Полученную массу переливаем в другую емкость, процедив через ситечко, остатки протереть. В отдельную кастрюлю выкладываем курицу, абрикосы, добавляем сливки и, постоянно помешивая, доводим до кипения, добавляем соль и перец по вкусу. Подаем с рисом.

А что на десерт?

На десерт пусть будет пудинг — возможно, самое «английское» блюдо. Это, кстати, необязательно десерт. Пудинг может быть из теста, но не всегда, обычно он запекается в духовке, но не обязательно, как правило подается на десерт, но опять же не факт. Есть множество любопытных отклонений от этого неустойчивого правила: в рисовом пудинге теста нету, а есть сами знаете что, рождественский пудинг готовится на пару, йоркширский пудинг — это несладкие корзиночки из теста, к которым подается мясо и овощи, черный пудинг — это вообще кровяная колбаса…

Рецептур приготовления пудинга множество, некоторые приурочиваются к определенным праздникам. Например, есть рождественский пудинг (Plum-Pudding — «Сливовый пудинг») — именно с ним и знакомит Алису королева в книге Льюиса Кэрролла. С приготовлением тоже не все просто. В книжке Агаты Кристи соседки обсуждают достоинства чьей-то кухарки-француженки и одна из них говорит: «Да, эти французские повара могут готовить сложнейшие блюда, зато к простому пудингу не знают как подступиться». Для простого хлебного пудинга нам нужно пол-батона, 50 г сливочного масла, какую-нибудь начинку, например, изюм и другие сухофрукты или вообще варенье, 300 мл молока, 2 яйца и 1/2 стакана сахара.

Батон нарезать на кусочки, намазать каждый кусочек маслом, а потом порезать уже намазанные кусочки на ломтики потоньше. Взять форму для выпечки, лучше фарфоровую или стеклянную, положить слой хлеба в форму, посыпать сахаром, положить начинку, положить еще слой хлеба, посыпать сахаром и завершить все это плотно уложенным слоем хлеба, масляной стороной кверху и еще немножко сверху посыпать сахаром. В миске взболтать молоко с яйцами и вылить эту смесь в форму с пудингом. Дать постоять минут десять, чтобы пропиталось и поставить в духовку, 39 минут при средней температуре.

К нашему простому пудингу подадим Lemon Curd — это разновидность заварного крема с добавлением лимонного сока вместо молоком, очень приятным, легким кисло-сладким вкусом и превосходным лимонным ароматом. Этот крем дополнит любую сладость и сделает ее просто неповторимо вкусной! А еще его часто готовят в английских детективах почему-то.

Вам понадобится:

лимоны — 4 шт,

яйца — 4 шт,

200 г сахара

50 г сливочного масла.

40-50 г сливочное масло

Приготовление:

Лимоны хорошо вымыть, обсушить и с помощью мелкой терки снять с двух лимонов цедру. Добавить лимонную цедру к сахару и хорошо перемешать. Затем из четырех лимонов выжать сок. Лайфхак: чтобы получить больше сока, надо предварительно поместить лимоны в микроволновку на 15-20 секундами обдать кипятком. С трудом добытый лимонный сок влить в сахар с цедрой и хорошо размешать. Яйца слегка взбить, добавить к лимонному соку с сахаром и цедрой, хорошо перемешать и оставить на 15 минут, чтобы цедра отдала аромат. Далее лимонно-яичную смесь необходимо процедить через марлю и перелить. К кастрюлю, добавить сливочное масло и поставить на медленный огонь. Варить при помешивании до загустения, затем снять с огня. Накрыть пищевой пленкой и охладить. Когда лимонный курд остынет, выложите его в стерилизованные банки. Крем можно съесть сразу, но если получилось устоять, то можно хранить в холодильнике до двух недель.

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock