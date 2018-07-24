3 простые закуски с лавашом для вашего пикника

Вы легко справитесь с этими рецептами и сможете порадовать своих близких во время отдыха на природе.

Если вы устали от работы и ежедневных хлопот по дому, значит вам пора переключиться и сменить обстановку. Лучше всего в такой ситуации отправиться всей семьей на природу, поехать на дачу или собраться на пикник в ближайшем парке, но прежде, чем отправиться в путь, нужно позаботиться о самом главном — о вкусных закусках.

Наверняка вы уже успели за это лето пожарить самый вкусный шашлык и приготовить самые сочные бургеры. Если нет, то посмотрите наши ролики. А в этом видео мы вам покажем как сделать простые, но очень вкусные и разнообразные закуски с лавашом.

Простой пошаговый видеорецепт поможет вам быстро и легко справиться с приготовлением этих блюд. Все ингредиенты вы без труда найдете в соседнем магазине. А чтобы процесс приготовления к пикнику был не менее интересный, чем сам пикник, привлеките к созданию ваших кулинарных шедевров членов семьи.

Смотрите видео и готовьте с удовольствием!