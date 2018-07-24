Какие пищевые привычки мужчины считают странными

Вечные диеты, правильное питание и вегетарианство: какие гастрономические привычки девушек мужчины считают странными

Девушки постоянно обвиняют мужчин в любви к вредной и тяжелой еде, в неутонченном вкусе и переедании. Однако и у мужчин накопилось немало претензий к гастрономическим предпочтениям представительниц слабого пола.

Разложить по пунктам, что мужчины считают странным в пищевом поведении девушек, мы попросили у главных гурманов и кулинарных экспертов — шеф-поваров московских ресторанов. Основные претензии — слепое следование трендам, сочетание несочетаемых продуктов и, конечно, постоянное следование диетам. Мужчины искренне не понимают, почему мы постоянно ограничиваем себя в питании, и практически каждый подчеркивает, что такое поведение неоправданно.

Жан-Люк Молль, бренд-шеф ресторана «Brasserie Мост»:

"Девушки очень противоречивы в своих гастрономических пристрастиях. Они могут длительное время ограничивать себя в еде, а потом вдруг срываются ради какого-то несчастного десерта. При этом большую часть года могут вообще не уделять внимания рациону, зато когда приходит время надеть купальник, садятся на диету. И так у них происходит каждый год.

Еще удивляет любовь девушек выбирать блюда, исходя из настроения. Следуя афоризму Брийя-Саварена «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть», можно определить, рассталась ли девушка с молодым человеком, влюблена ли она или просто хочет привлечь к себе внимание".

Игорь Котов, шеф-повар необистро «Жеральдин»:

"Действительно, из-за желания девушек похудеть и держать фигуру в форме, они едят совсем несовместимые вещи. Простой пример: была у меня одна знакомая, которая все запивала кефиром, причем могла даже селедку под шубой запить им, и после этого прекрасно себя чувствовала. Другая любит пиво с шоколадными конфетами и считает, что это нормально. Моя супруга часто меня удивляла во время беременности: могла есть фрукты, закусывая соленьями. Многие едят десерты перед обычной едой…"

Сергей Ванин, шеф-повар ресторана «Кот Дазур» курорта «ПИРогово»:

"Для меня удивителен такой парадокс: девушки могут заказать тартар из телячьей вырезки (это сырое мясо), но при этом воротить нос от стейка прожарки медиум и ниже, а ведь это мясо наполовину сырое, то есть с кровью.

Также забавно, что девушки всегда едят именно сезонные блюда. Например, если летом мужчины заказывают и харчо, и рассольник, и борщ, то девушки — только легкую окрошку".

Михаил Геращенко, шеф-повар ресторана Go East:

"Девушки считают, что разбираются в еде лучше всех. Даже в ресторанах показывают, что, в отличие от шеф-поваров, отлично знают о происхождении того или иного продукта. При этом, выбирая десерт, полагают, что берут самый некалорийный, тогда как на самом деле сахара и жира в нем не меньше (а то и больше), чем в других".

Дмитрий Шуршаков, бренд-шеф ресторанов Seven и Castle Dish:

"Самое главное, что с гастрономической точки зрения меня настораживает в женщинах, — неестественность. Очень странно выглядит, когда девушки, условно говоря, «режут ножом и вилкой руколу». Под этим я имею в виду погоню за трендами и культурными канонами. То, что нужно есть руками, нужно есть руками, будь это хоть кусок пиццы, хоть бургер! Во всем должна быть естественная красота".

Сергей Носов, бренд-шеф сети ресторанов «Сыроварня»:

"Поддержу своего коллегу: считаю странной привычкой девушек есть пиццу ножом и вилкой. Конечно же, ее нужно есть руками! Также для меня непонятно стремление женского пола считать калории. Мое мнение такое: «Живем один раз, поэтому надо наслаждаться».

Особенно странно, когда гостья просит убрать из блюда основной ингредиент или отказывается от заправки, которая является основной изюминкой. Я стараюсь объяснить, что этого делать не нужно, ведь все продумано до мелочей".

Дан Мирон, шеф-повар Margarita Bistro:

"Очень смешно наблюдать картину, когда девушка выбирает на завтрак фрукт, на обед — тоже что-то несущественное, зато во время ужина за бокалом вина срывается и съедает полменю. При этом меня часто просят приготовить рыбу без соуса, масла, гарнира… Хотя, например, в оливковом масле нет никакого вреда, и полностью отказываться от него не стоит. Еще более удивительно то, что гостьи спокойно выбирают блюда, где в соусах содержится сливочное масло. А ведь оно гораздо хуже сказывается на организме.

Еще был забавный случай, когда девушки, заказавшие суп фо бо, вернули тарелки со слегка «надкусанным» мясом, отпитым бульоном. Я спросил у них, чем они остались недовольны. Оказалось, девушки просто вегетарианки…"

Режис Тригель, шеф-повар ресторанов Sixty, «Bistrot Березка»:

"Очень необычно, что популярный во многих ресторанах салат «Цезарь» так любят девушки. Видимо, думают, что это достаточно легкое и диетическое блюдо. Однако в его состав входит майонез. Так что будьте бдительны, дорогие девушки!"