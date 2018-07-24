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24 июля — День рождения растворимого кофе
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24 июля — День рождения растворимого кофе 

САРАТОВ24 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Растворимый кофе популярен во всем мире уже много лет. Миллионы людей начинают день с чашечки бодрящего растворимого кофе — ведь его не нужно сначала молоть, а потом варить. Залил кипятком и готово. Признание людей этого напитка вылилось в отдельный праздник — День растворимого кофе, который отмечается 24 июля.
Первые образцы растворимого кофе были известны еще в середине XIX века. Так, в №17 тифлисской газеты «Кавказ» за 1852 год предлагается к продаже «новоизобретенный английскаго приготовления КОФЕ в плитках, совершенно готовый, удобный для употребления в дороге и не подвергающийся порче от холода или теплоты, и в бутылках, в роде сиропа »
Растворимый кофе был изобретён и запатентован в 1890 году новозеландцем Дэвидом Стренгом. Также аналогичное изобретение приписывают японскому ученому Сатори Като, работавшему в Чикаго в 1901 году. В 1906 году английский химик Джордж Констант Вашингтон, живший в Гватемале, разработал первый растворимый кофе, пригодный к массовому выпуску. В 1909 г. он вывел на рынок «Red E Coffee» — первый коммерчески выпускаемый растворимый кофе. И только в 1938 появилась первая действительно широко распространённая марка растворимого кофе — Nescafe, как результат совместных усилий фирмы Nestle и бразильского правительства. Эти усилия были направлены на решение проблемы излишков кофе в стране. Продукт быстро набрал популярность и распространился по всему миру.
Растворимый кофе не только любимый многими напиток, но и основа множества различных кулинарных шедевров. С ним делают торты и пирожные, муссы и коктейли, конфеты и леденцы.
А еще им рисуют картины и делают с ним косметические маски для лица. В общем, универсальный продукт, достойный своего собственного праздника!
24 июля — День основания города Киров.
24 Июля 1374 года — день основания города Вятка, более известного нам как Киров. На эту дату приходится первое упоминание о городе, носившего до 1780 года название Хлынов.
В 1412 году произошла знаменитая битва между вятичами и устюжанами. Битва состоялась ночью, в овраге, названном позже Раздерихинским. По одной из версий, устюжане пришли на помощь вятичам для обороны от татар, по другой, они в союзе с московскими князьями хотели захватить город. В память о тех событиях появился вятский народный праздник «Свистопляска», а на берегу оврага была построена часовня во имя архангела Михаила.
В 1455 году в Вятке для оборонительных целей построили деревянный кремль с земляным валом, которому дали имя протекающей неподалёку речки Хлыновицы. Впоследствии название Хлынов распространилось на посадскую часть города, а с 1457 года и весь город стали именовать Хлыновом. В 1780 году по указу императрицы Екатерины II городу было дано имя Вятка.
После Октябрьской революции совет верховного управления губернией заявил о непризнании власти большевиков и выделении Вятской губернии в самостоятельную республику, которая недолго продержалась -1 декабря 1917 года большевики взяли власть в губернии в свои руки.
5 декабря 1934 года в память о Сергее Мироновиче Кирове президиум ВЦИК принял постановление о переименовании города Вятки в город Киров и образовании Кировского края, который в 1936 году становится Кировской областью.
Так что история Вятской земли богата и своеобразна, также как и вятская кухня. В вятской кухне отразилось о историческое наложение нескольких культур — русской, марийской, удмуртской, татарской, чувашской. Разнообразие вятских блюд держится на многонациональности региона. Различные элементы народных рецептов переплелись друг с другом и воплотились в новые блюда, присущие именно вятской кухне. Вятская кухня — это обилие рецептов с большим количеством блюд на травах, простых полевых или садовых — щавеля, крапивы, укропа и других, причем практически без добавления специй. Также отличием ее является многочисленность рецептов приготовления требухи — печени, почек, легкого, желудков и других внутренностей животных.
Названия традиционных вятских блюд весьма своеобразны: тетеря, тепня, ишенка, подкоголь, коровеч, бобница. Вятские подливы к блинам, которые назывались «помакушами», «комками» тоже добавляют колорита этой кухне. Есть еще «дожинальница» — молочный суп с картофелем, «осердница» — печень тушеная с картошкой, и множество других неординарных блюд. Показательным для кировчан было выражение: «Вятка всему хлебу матка», так как они всегда с уважением относились к хлебу и много его пекли. Ну и конечно все помнят распиаренный на встрече с президентом «квас? — квас! Вятский квас».
Так что, «во всяком краю стряпню любят свою»! С праздником, кировчане!
Национальный день текилы в США.
Текила — крепкий алкогольный напиток, который изготавливается из растения голубая агава. Не зря этому исключительному напитку посвящен собственный день. Ведь вокруг текилы во все времена ходило огромное количество историй, мифов, легенд и верований. Какие-то из них близки к истине, какие-то лишь вымысел. Вот небольшая подборка теорий о текиле:
— В бутылках с качественной текилой всегда есть червячок. На самом деле таких бутылок было всего несколько, и проданы они были в 40-х годах. Червячок не имел никаких практических целей и ни на что не влиял, кроме интереса к самому напитку. Маркетинговый трюк с червяком был придуман производителями напитка, чтобы привлечь больше покупателей. Кстати, он даже не был червяком, на самом деле это личинка агавовой моли.
— В Мексике пьют текилу с солью и лаймом. Это не так. Как раз мексиканцы текилу пьют не разбавляя и не закусывая. Способ «лимон+соль» считают ориентированным на туристов, т.е. еще одна маркетинговая фишка. Сама же эта «традиция» родилась в 20-х годах 20-го века во время большой эпидемии гриппа. За неимением антибиотиков мексиканские врачи прописывали текилу с лимоном и солью, как лекарство — соль восстанавливает баланс минеральных веществ, а алкоголь и лимон — сильные антисептики. Сочетание запомнилось и кто-то придумал придать ему налет легендарности, что отлично сыграло на руку производителям, создав красивый ритуал.
— История текилы предположительно началась в VIII веке, когда племя тольтеков научилось делать из агавы пульке — сброженный сок, по сути агавовое пиво, тягучий и слегка пенистый напиток молочного цвета крепостью от 4 до 6 градусов. Как гласит легенда, молния ударила в агаву и расколола ее на две половины, а из сердцевины полился нектар, который заметили индейцы и решили употребить его в дело. Пульке играл настолько заметную роль в жизни индейцев, что даже божественный пернатый змей Кецалькоатльпо преданиям любил этот напиток. У пульке даже был в индейской мифологии собственный бог — Оме Точтли. До колонизации пульке был единственным мексиканским алкогольным напитком. Двигателем алкогольного прогресса стали испанские конкистадоры, которые привезли в Новый Свет европейские технологии возгонки спирта. Отцом текилы история называет дона Педро Санчеса де Тагли, маркиза Альтамира, который в 1600 году основал первую фабрику текилы на гасиенде Cuisillos. Популярность текилы росла так быстро, что уже в 1608 году правительство ввело специальный налог на её продажу. Первым производителем, получившим в 1795 году официальную лицензию на производство и продажу текилы, стал Jose Maria Cuervo. Марка «Jose Cuervo» существует до сих пор и по праву считается старейшей в мире.
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