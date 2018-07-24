Будильник, который будит свежесваренным кофе, — мечта миллионов

Британский дизайнер Джош Ренуф воплотил в жизнь мечту миллионов и назвал ее Barisieur. Его изобретение представляет собой одновременно будильник и кофеварку, которая автоматически заваривает бодрящий напиток в момент вашего пробуждения; все, что вам необходимо сделать, — это с вечера заправить машину нужными ингредиентами. Во время сигнала будильника кофеварка без постороннего участия начинает приготовление кофе, аромат которого точно заставит вас встать с постели.

Источник: supercoolpics.com 11. Смотрите также: Этот будильник-вибратор позаботится о том, чтобы женщина начала день с оргазма