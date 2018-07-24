Ещё
Будильник, который будит свежесваренным кофе, — мечта миллионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Будильник, который будит свежесваренным кофе, — мечта миллионов 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Британский дизайнер Джош Ренуф воплотил в жизнь мечту миллионов и назвал ее Barisieur. Его изобретение представляет собой одновременно будильник и кофеварку, которая автоматически заваривает бодрящий напиток в момент вашего пробуждения; все, что вам необходимо сделать, — это с вечера заправить машину нужными ингредиентами. Во время сигнала будильника кофеварка без постороннего участия начинает приготовление кофе, аромат которого точно заставит вас встать с постели.
Источник: supercoolpics.com  11. Смотрите также: Этот будильник-вибратор позаботится о том, чтобы женщина начала день с оргазма
Bigpicture.ru: последние новости
Как правильно выбрать сочный и сладкий арбуз 6 рецептов для тех, кому надоела просто гречка Кетчуп со вкусом колы и бекона: россиян ждет гастрономический экстаз
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королева шокировала поклонников вульгарным образом9
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь10
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены1
Почему считается, что от капусты вырастет грудь
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых2
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение