Легче легкого: 7 рецептов вкусных йогуртовых десертов

С черникой, ревенем, малиной или клубникой? Какой бы из десертов вы ни выбрали, все они имеют секретный ингредиент — натуральный греческий йогурт, который дарит им необыкновенный вкус и легкую текстуру.

Сегодня мы делимся с вами самыми легкими сладостями, которымы можно побаловать себя даже на диете. В основе каждого десерта — греческий йогурт TEOS.

Этот ягодный торт с ярким вкусом подарит легкую прохладу даже в самый жаркий летний день. Еще один веский плюс — его не нужно печь.

Выложить форму для выпечки бумагой.

Растопить шоколад и сливочное масло на водяной бане.

Мелко нарезать фундук.

Печенье измельчить в крошку.

Смешать фундук, печенье и жидкий шоколад. Переложить в форму, разгладить с помощью ложки и убрать в холодильник на 30 минут.

Приготовить черничный слой торта.

Смешать 150 г греческого йогурта, 250 г творога, 60 г сахара и сок 1 лимона в миске.

Замочить 5 листов желатина в холодной воде.

Чернику пюрировать с помощью блендера и перемешать пюре с йогуртовым кремом.

Распустившийся желатин поставить в маленькой кастрюле на медленный огонь. Помешивая, нагревать до тех пор, пока желатин не растворится. Затем немного остудить.

Перемешать с желатином 2 столовые ложки крема, затем добавить весь желатин в крем.

100 г сливок взбить до густых пиков, добавить в йогуртовую смесь и выложить ее на основание. Разровнять и отправить в холодильник на 1 час.

Приготовить малиновый слой.

Смешать 150 г йогурта, 250 г творога и 60 г сахара.

Замочить 5 листов желатина в холодной воде.

Малину пюрировать с помощью блендера и добавить к крему.

Распустившийся желатин поставить в маленькой кастрюле на медленный огонь. Помешивая, нагревать до тех пор, пока желатин не растворится. Затем немного остудить.

Перемешать с желатином 2 столовые ложки малинового крема, затем добавить весь желатин в крем.

200 г сливок взбить до густых пиков, добавить в йогуртовую смесь и выложить ее на черничный слой. Разровнять и отправить в холодильник на 2 часа.

Перед подачей украсить черникой и малиной.

Клубника и ревень — идеальное сочетание, особенно, если эта парочка встречается во фруктовом торте. Йогурт придает ему нежный сливочный вкус, а за умопомрачительный аромат отвечает, конечно, сладкая клубника.

Смазать форму сливочным маслом и посыпать мукой или панировочными сухарями.

Разогреть духовку до 175 °C.

150 г клубники и весь ревень порезать небольшими кусочками, положить в миску и смешать с 1 столовой ложкой сахара.

Сливочное масло, ваниль и 130 г сахара взбить с помощью миксера. Добавить по очереди яйца, взбивая по 30 секунд после каждого добавления.

Смешать муку с разрыхлителем, добавить йогурт и тщательно перемешать, затем добавить яичную смесь и взбить миксером.

Вылить тесто в подготовленную форму, сверху выложить клубнику и ревень.

Выпекать около 55 минут, затем достать пирог из печи и дать остыть.

Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Будет за окном солнце, дождь или даже снег, это нежное лакомство с йогуртом и свежей малиной с легкостью перенесет вас в лето.

Для основы:

Для начинки:

Для соуса:

Разогреть духовку до 200 °C. Смазать форму для выпечки сливочным маслом.

Для основы смешать масло, сахар и ванилин. Добавить яйцо и еще раз тщательно перемешать.

Смешать муку и соду. Добавить к смеси, тщательно перемешать и выложить в форму для выпечки.

Выпекать в духовке 10-15 минут, затем достать из формы и дать остыть.

Замочить желатин в холодной воде. Когда желатин распустится, перелить его в кастрюльку и нагревать, помешивая до тех пор, пока он не растворится. Не допускать закипания!

Смешать йогурт, сливки и сахар.

Влить в йогуртовую смесь теплый желатин, энергично помешивая венчиком.

Взбить крем с помощью миксера. Должна получиться пышная густая масса.

Закрыть кольцо для торта вокруг охлажденный основы. Выложить на основу треть йогуртовой массы. Выложить сверху малину, затем остаток йогуртовой массы.

Убрать в холодильник на 90 минут.

Приготовить соус.

Перемешать в кастрюльке половину малины с сахарной пудрой, на среднем огне довести до кипения. Дать остыть, затем пюрировать и пропустить через сито.

Перед подачей полить торт малиновым соусом и украсить оставшимися ягодами малины.

Этот оригинальный торт станет хитом любого вечера. Нежный сливочный крем, кисло-сладкая ежевика и воздушный бисквит с миндалем… Разве можно устоять?

Для основы:

Для крема:

Для желе:

Для украшения:

Разогреть духовку до 180 °C.

Замочить желатин в холодной воде.

Для приготовления основы отделить яичные белки от желтков. Взбить яичные белки до устойчивых пиков и отложить.

Тщательно взбить яичные желтки с сахаром. Должна получиться густая пенистая масса. Аккуратно переложить смесь к яичным белкам.

Измельчить миндаль с помощью блендера, смешать с мукой, кукурузным крахмалом и разрыхлителем и добавить к яичной смеси. Тщательно перемешать.

Выложить форму бумагой для выпечки и вылить тесто.

Выпекать в духовке около 20 минут, затем дать хорошо остыть и разрезать вдоль, чтобы получилось два коржа.

Для крема смешать греческий йогурт с сахарной пудрой.

Выжать сок одного лимона, добавить его к йогуртовой смеси и перемешать.

В небольшой миске взбить сливки до тех пор, пока они не станут густыми, и отложить.

Распустившийся желатин поставить в маленькой кастрюле на медленный огонь. Помешивая, нагревать до тех пор, пока желатин не растворится. Затем немного остудить.

Добавить желатин к йогуртовой смеси, тщательно перемешать. Затем добавить сливки и взбить.

Закрыть кольцо для торта вокруг охлажденного коржа. Выложить 200 г ежевики, затем ¾ крема. Затем накрыть вторым коржом и выложить остаток крема.

Убрать в холодильник на час.

Для желе. В небольшой кастрюле на медленном огне закипятить ежевику с розмарином. Затем розмарин удалить, смесь пюрировать и пропустить через сито.

Предварительно замоченный в воде желатин поставить в маленькой кастрюле на медленный огонь. Помешивая, нагревать до тех пор, пока желатин не растворится. Затем немного остудить, добавить пюре из ежевики и перемешать.

Вылить желе на торт и охлаждать еще 2 часа.

Перед подачей украсить миндалем, свежей ежевикой и розмарином.

Этот торт, пропитанный ликером и украшенный белым шоколадом, точно привлечет внимание гостей не только внешним видом, но и вкусом. Еще один повод отдать предпочтение рецепту — легкость приготовления.

Разогреть духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смазать сливочным маслом.

Смешать сливочное масло с сахаром с помощью миксера, постепенно добавляя яйца. Добавить греческий йогурт, фисташки и муку, смешанную с разрыхлителем. Тщательно перемешать.

Добавить апельсиновый сок и перемешать.

Тесто выложить в смазанную маслом форму и выпекать около 40 минут.

Достать пирог из духовки, дать остыть, затем пропитать его ликером.

Растопить белый шоколад на водяной бане, полить им кекс.

Украсить ягодами или цветами по желанию.

Легкое мороженое из нежного йогурта и ароматной малины — самый лучший способ охладиться этим летом. Не верите? Просто попробуйте это сливочное чудо.

Натереть на терке цедру одного лимона, отложить в сторону.

Лимон выжать в небольшую чашку.

Смешать греческий йогурт с 2 чайными ложками лимонного сока и лимонной цедрой.

Половину формы для эскимо заполнить йогуртом. Затем заполнить оставшуюся половину малиновым пюре. Аккуратно перемешать две смеси в форме с помощью вилки.

Убрать в холодильник на 12 часов.

Этот десерт отлично подойдет для жаркого летнего денька: сливочный крем и ароматные ягоды с кислинкой идеально дополняются сладостью воздушного безе.

За день до приготовления 80 г малины и 250 г клубники поместить в морозильник и оставить на всю ночь.

На следующий день приготовить безе.

Разогреть духовку до 100 градусов по Цельсию. Выложить противень бумагой для выпечки.

Охлажденные яичные белки взбить в крепкую пену с помощью миксера.

Добавить 200 г сахарной пудры и щепотку соли. Взбивать еще около 3 минут. Должна получиться тягучая смесь, отливающая перламутром.

С помощью кондитерского мешка или ложки выложить безе на противень.

Убрать в духовку и выпекать в течение 3-4 часов в зависимости от размера безе. Следите за духовкой: безе не должны стать коричневыми.

После приготовления охладить безе и поломать на небольшие кусочки.

Приготовить крем.

Йогурт, творог и 2 столовые ложки сахара взбить миксером. Отложить в сторону.

Оставшиеся незамороженными ягоды пюрировать с помощью блендера.

Выложить десерт слоями: сначала слой с йогуртом, затем замороженные ягоды, немного безе, немного пюрированных ягод. Затем следует добавить еще один слой йогурта, немного безе, фруктовое пюре и украсить несколькими замороженными ягодами.