Завод «МилкОм» отмечен на «Агро-Омске» за передовые технологии

За применение передовых технологий в производстве молочных продуктовзавод «МилкОм»и ТМ «Лужайкино»получили диплом от министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова . Предприятие выпускает натуральные молочные продукты на современном шведском оборудовании. В качестве сырья используется только молоко высшего сорта, а все производственные процессы автоматизированы.

Молочный бренд в этом году представил на выставке широкую линейку продукции и две новинки — легкую 10% сметану и творог «Традиционный». Новую разновидность творога производят из молока высшего сорта и закваски. Он имеет однородную и нежную консистенцию, которая разрабатывалась специально для кулинарных нужд. Благодаря этому из творога легко получаются кексы, печенье, песочные коржи и открытые пироги, в основе которых творожное тесто.

Девиз второго нового продукта — «Легкое решение!». Сметана «Лужайкино» 10% разработана таким образом, что станет легким дополнением к любому столу. Кисломолочный продукт подойдет тем, кто следит за здоровьем и фигурой. Технологам удалось создать нежную консистенцию и приятный вкус. Десятипроцентная сметана хороша с блинами или в качестве заправки летних салатов и супов.

Выставка-ярмарка «АгроОмск-2018» прошла в Омске с 16 по 22 июля. В ней приняли участие 17 регионов России и два региона Казахстана.

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