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В. Жириновский призвал приравнять сахар к наркотикам
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В. Жириновский призвал приравнять сахар к наркотикам 

Агентство «Москва» 1 час назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал необходимость приравнять сахар к наркотическим веществам. Об этом он заявил журналистам.
«Про сахар: это очень опасный продукт, его нужно приравнивать к наркотикам», — сказал В. Жириновский.
Он добавил, что в большинстве продуктов содержится сахар, что влияет на развитие сахарного диабета.
«В зубную пасту добавляют сахар, во многие лекарства — сахар. Толкают человечество к диабету, это нужно останавливать. В основном все живут под воздействием этого сладкого наркотика — сахара, это убивает людей», — отметил политик.
В. Жириновский заявил, что для решения данной проблемы необходимо создать агентство по питанию.
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