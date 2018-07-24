В. Жириновский призвал приравнять сахар к наркотикам

«Про сахар: это очень опасный продукт, его нужно приравнивать к наркотикам», — сказал В. Жириновский.

Он добавил, что в большинстве продуктов содержится сахар, что влияет на развитие сахарного диабета.

«В зубную пасту добавляют сахар, во многие лекарства — сахар. Толкают человечество к диабету, это нужно останавливать. В основном все живут под воздействием этого сладкого наркотика — сахара, это убивает людей», — отметил политик.

В. Жириновский заявил, что для решения данной проблемы необходимо создать агентство по питанию.