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В оренбургской больнице готовили еду из опасных круп
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В оренбургской больнице готовили еду из опасных круп 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В ГБУЗ «Городская клиническая больница № 5» города Оренбурга выявлены нарушения закона в сфере качества продуктов.
Для приготовления пищи пациентам круглосуточного стационара использовались опасные крупы. Так, партия овсяных хлопьев «Геркулес» массой 35 кг и партия крупы рис массой 420 кг закуплены без деклараций о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического (Таможенного) союза. Также в партии крупы перловой были выявлены признаки недоброкачественности.
Должностное лицо больницы привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна». Выдано предписании, сообщает пресс-служба Россельхознадзора региона.
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