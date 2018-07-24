В оренбургской больнице готовили еду из опасных круп

В ГБУЗ «Городская клиническая больница № 5» города Оренбурга выявлены нарушения закона в сфере качества продуктов.

Для приготовления пищи пациентам круглосуточного стационара использовались опасные крупы. Так, партия овсяных хлопьев «Геркулес» массой 35 кг и партия крупы рис массой 420 кг закуплены без деклараций о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического (Таможенного) союза. Также в партии крупы перловой были выявлены признаки недоброкачественности.