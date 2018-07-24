В продуктовых магазинах в Переславле обнаружили подозрительное мясо

В двух продуктовых магазинах в Переславле-Залесском — «Копеечка-1» и «Копеечка-2» — специалисты Россельхознадзора обнаружили подозрительное мясо.

В одной из точек они нашли 2,5 килограмма рагу без маркировки. Непонятно, когда было изготовлено мясо, и до какого числа его можно хранить. Прдукт отправили на утилизацию.

Во втором магазине специалисты обнаружили колбасы и готовые мясные изделия «Дубки», «МясоЯр», «Коровино», которые хранились в холодильнике без устройства контроля температуры.

Должностных лиц привлекут к административной ответственности: они заплатят штрафы.