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В продуктовых магазинах в Переславле обнаружили подозрительное мясо
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В продуктовых магазинах в Переславле обнаружили подозрительное мясо 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
В двух продуктовых магазинах в Переславле-Залесском — «Копеечка-1» и «Копеечка-2» — специалисты Россельхознадзора обнаружили подозрительное мясо.
В одной из точек они нашли 2,5 килограмма рагу без маркировки. Непонятно, когда было изготовлено мясо, и до какого числа его можно хранить. Прдукт отправили на утилизацию.
Во втором магазине специалисты обнаружили колбасы и готовые мясные изделия «Дубки», «МясоЯр», «Коровино», которые хранились в холодильнике без устройства контроля температуры.
Должностных лиц привлекут к административной ответственности: они заплатят штрафы.
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