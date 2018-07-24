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Мифы о протеине: как правильно питаться спортсменам
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Мифы о протеине: как правильно питаться спортсменам 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Поможет ли протеин «накачаться»? Какое спортивное питание реально работает? Эти и другие вопросы наиболее часто задают начинающие спортсмены специалистам. «Вечерняя Москва» опросила экспертов по спортивному питанию, и вот какие рекомендации мы получили.
"Протеин нужно принимать только в день тренировок", — так некоторые думают, мотивируя это тем, что в нетренировочные дни организм не нуждается в повышенных дозах белка. А между тем восстановление мышц после тренировки может растянуться на неделю и даже больше. И все это время им нужны аминокислоты (составные части белков) для восстановления своей структуры и роста, говорит фитнес-тренер Илья Тимко.
— По сути, протеин нужен только в том случае, если ваш организм испытывает нехватку белка. При интенсивных силовых тренировках и некачественном питании практически невозможно в нужных количествах снабжать ваш организм белками. С другой стороны, при правильном и полноценном питании необходимости в приеме протеина может и не возникнуть. Так что накачаться можно и без протеина, но в большинстве случаев — с протеином это легче сделать, — уверен тренер.
С таким мнением согласен Сергей Нестеров, тренер и специалист по спортивному питанию. Он уверен, что нужно потреблять достаточное количество белка каждый день с пищей для роста мышц. Аминокислоты в составе белков представляют собой кирпичики, которые тело использует для создания новой мышечной ткани. При интенсивных занятиях спортом появляется более высокая потребность в белке.
Многие утверждают, что протеины — это дорого. Однако 1 кг качественного протеина стоит примерно 1000 рублей. И в этом килограмме белка примерно столько же, сколько в 4 кг мяса. Сколько стоит 4 кг мяса? Примерно эти же 1000 рублей. Если взять, допустим, творог — получится примерно такая же картина, утверждает Илья Тимко.
Что касается «натуральности» добавок, на самом деле протеин производят из таких продуктов как соя и молоко. Реже — яйца и мясо. С помощью различных термических и химических реакции из этих продуктов выделяют белок, и получается концентрат в виде порошка. И в этом плане он гораздо более натурален, чем, допустим, сухое картофельное пюре.
Отвечая на вопросы «поможет ли протеин накачаться? Какое спортивное питание реально работает?», специалисты ответили, «поможет, но только качественное, купленное в специализированном магазине». Тем не менее, правильно подобрать добавку и режим питания вам сможет только специалист, напоминают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.
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